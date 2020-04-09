居家防疫期间，孩子们正常的学习生活受到了影响，这些变化可能会给一部分孩子带来心理上的困扰和压力。你关注孩子居家学习的心理状况了吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1931名中小学生家长进行的一项调查显示，97.1%的受访家长关注孩子居家学习的心理状况。93.0%的受访家长觉得最近居家学习，对孩子的心理健康会产生影响。50.9%的受访家长建议通过社交媒体，帮助孩子跟同伴建立联系。

97.1%受访家长关注孩子居家学习的心理状况

山西晋城某高中语文教师杨艳（化名）说，居家上课期间，有些学生确实表现出了一些心理问题。“首先，孩子们在家里待的时间长，容易跟家长产生摩擦，有的学生因为熬夜玩游戏、看小说和家长发生争吵。有的学生表示，在学校上课还能偷个懒，在家里家长整天盯着，学习的弦绷得很紧，压力很大”。

调查显示，97.1%的受访家长关注孩子居家学习的心理状况，其中，43.2%的受访家长非常关注。

调查中，93.0%的受访家长觉得最近居家学习，对孩子的心理健康会产生影响，其中26.9%的受访家长觉得影响很大。

华东师范大学心理与认知科学学院教授徐光兴说，人们一开始可能会觉得线上教育的效果比较好，有名师，效率比较高，但时间一长，线上教育的问题就显现出来了。“首先，学校教育是一个集体的形式，孩子们相互之间有一个情感支撑，但在家里就跟集体隔离了，缺乏同辈之间的沟通。其次，线上教育和线下生活之间应该有一条 界线，这条线画不清楚，对孩子心理是有不利影响的。孩子会觉得学习的疲惫度比较高，学习上的问题不能得到及时纠正，容易引发情绪障碍问题”。

哪些状况会影响孩子居家学习的心理健康？调查中，67.0%的受访家长觉得是生活节奏被打乱，孩子难以适应，57.9%的受访家长认为居家学习缺少同伴，有些枯燥无聊。

天津市民吕新华（化名）是两个孩子的家长，女儿读初中，儿子念小学。她告诉记者，监督孩子上课时，她发现孩子有时会走神，记笔记跟不上老师的节奏，记不到位，“我有时会替他们着急，忍不住嚷嚷”。

徐光兴说，在学校上课的时候，老师会关注孩子们的面部表情、情绪。线上教育时，有些父母没有接受过心理培训，有时并不关心孩子的情感问题，教学当中缺少反馈、沟通，小孩子的情绪压力会比较大。

调查中，关于居家学习的弊端，43.1%的受访家长觉得孩子独自在家，会感到孤独，37.8%的家长认为亲子沟通不良会影响孩子心理健康，32.0%的受访家长认为家长给孩子线上报班太多，会导致超负荷学习。

67.0%受访家长认为要帮孩子掌握一些心理调适的方法

“居家学习时，家长要教会孩子自我管理，逐步培养孩子独立生活的能力。”徐光兴建议，当孩子出现情绪问题和障碍时，家长不要慌张，要注意多应用游戏、绘画、音乐等疗法给孩子缓解，实在没法缓解，要及时寻找专业的心理工作者来介入，不要担心一时学习进度落后，等孩子情绪平稳后学习可以再追回来。

怎样保障孩子居家学习期间的心理健康？67.0%的受访家长认为要帮孩子掌握一些心理调适的方法，放松心情。同时，有50.9%的受访家长建议通过社交媒体，帮助孩子跟同伴建立联系。

“中考和高考牵动着千家万户的心。我们常说，家里有一个考生，是全家都在跟着‘烤’。”徐光兴指出，孩子在家里天天被家长盯着，压力可能更大，“考生们本来就容易焦虑，中考高考延期了，给了大家更多准备时间的同时，焦虑期也随之拉长了。往年这个时候，心理学专家会到学校中去，专家、老师、大学生志愿者一起，给备考的学生和家长做心理辅导。现在的情况下，团体性的辅导没有了，这个问题要引起注意。一方面要靠学生们自己来疏导，另一方面要靠线上的心理辅导”。

徐光兴说，有些学校以前一周有一两次心理课，但在线上课后，心理课就被取消了。“线上教育不能光教知识，老师上课时要留5分钟，给孩子做做心理辅导。每个老师都应该掌握这样的技能”。

调查中，67.6%的受访家长希望老师在线上课灵活机动，引导孩子进入学习状态，55.2%的家长建议合理设置孩子学习目标，找到适合的学习方式。

受访家长中，来自一线城市的占33.0%，来自二、三线城市的占55.7%，来自四线城市的占9.5%，来自农村的占1.9%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报