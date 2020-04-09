怎么跟孩子沟通 九成受访家长最近在烦恼

居家学习期间，孩子的心理健康是家长们关心的焦点之一。日前，教育部中小学心理健康教育专家指导委员会为全体中小学生在疫情期间居家生活学习提出10点建议，帮助中小学生缓解和调节情绪，与父母共度一段有意义的时光。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1931名中小学生家长进行的一项调查显示，居家学习期间，90.2%的受访家长因为与孩子的沟通问题而烦恼。59.8%的受访家长认为应理解孩子的感受，尊重孩子的心理边界，49.7%的受访家长建议不要过度以孩子为中心，要统筹好全家的生活。

“儿子成绩好，学习也很自觉，我不担心。女儿上课基本就得陪着听一遍。”天津市民吕新华（化名）有两个孩子，她告诉记者，以往孩子在学校上课，家长对孩子的上课状态不太清楚，“借这个机会，我可以抓一抓女儿的学习，但管得太紧，孩子容易有逆反心理。女儿现在基本不听我的管教，我觉得很无力，心里着急，和孩子之间难免会出现矛盾”。

“家长情绪压力大，孩子压力就大。孩子身边的成人要做好情绪管理，给孩子作出示范。家长还要处理好信息的传递，要以正确的方式和态度跟孩子交流疫情的相关信息，不要夸大也不要掩饰。”华东师范大学心理与认知科学学院教授徐光兴提醒。

居家学习期间，家长应该怎么与孩子相处？59.8%的受访家长认为应理解孩子的感受，尊重孩子的心理边界，49.7%的受访家长建议不要过度以孩子为中心，要统筹好全家的生活。

“前一阵子我批作文，看到有学生写道，妈妈这段时间脾气暴躁了起来，没有以前那么温柔了。”山西省晋城市某高中语文教师杨艳（化名）说，居家学习对家长和孩子还有老师都是考验，家长需要付出比平时更多的耐心，讲究沟通方法，不能一味逼迫孩子。“有的孩子学习成绩靠后，需要慢慢提升，不是一下子就能改善的，家长要做的是帮孩子适应网课的上课方式，建立良好的学习和生活习惯”。

调查中，64.7%的受访家长建议关注孩子的情绪，适时给予支持和疏导。

51.6%的受访家长认为需要帮助孩子合理规划学习、生活，42.1%的受访家长表示要相信孩子，培养孩子的自我管理能力，40.5%的受访家长认为要改善亲子沟通方式，和孩子平等交流，33.0%的受访家长建议与孩子一起运动和做家务，适时放松。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报