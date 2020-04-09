九成受访者确认家中不缺卫生防疫物资

随着疫情的好转，企业逐步复工复产，消毒水、医用口罩等卫生防疫物资供应量逐渐增大。不管是在网上还是实体店，人们都能更方便地获取卫生防疫物资。目前，人们家中卫生防疫物资储备情况如何？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对4001名受访者进行的一项调查显示，90.9%的受访者表示家中不缺卫生防疫物资，实体店是人们获取物资的主要渠道。95.5%的受访者感觉防疫物资供应量加大提高了防疫信心。

90.9%受访者表示家中不缺卫生防疫物资

北京某私企员工张佳冉（化名）表示，春节过后不久，她从老家回京复工，正赶上物资紧缺，哪儿都买不到消毒水、口罩，就从同事那儿借了一些，“后来随着企业复产，家旁边的药店就能买到消毒水了，我还从网上买了84泡腾片、口罩、一次性手套等”。

“前阵子物资紧缺，我去超市买菜，但凡遇上消毒用品有货，我就会买点回来。现在家里光消毒用品就有五种，用到年底也够了。”北京市民刘书（化名）家中囤了不少防疫物资，包括衣物消毒液、家具消毒液、免洗洗手液、口罩等。

刘书说，她现在主要在网上买口罩，“供应量上来了，有很多种可以选，价格也比实体店便宜些。有的虽然是预售，但等几天就能发货了。快递能送到小区门口，挺方便的”。

河北唐山市民徐敏（化名）介绍，年前她囤了一些口罩，现在还有不少，消毒液快用完了，这两天准备去超市买一桶，“现在不会买不到物资了，消毒液比较占地方，我就随时用随时买”。

调查中，90.9%的受访者表示家中不缺卫生防疫物资，其中57.3%的受访者表示物资充足，33.6%的受访者表示刚好够用。仅9.1%的受访者坦言仍然短缺。交互分析发现，一线城市受访者防疫物资储备充足的比例最高，农村受访者防疫物资短缺情况相对较多，比例为20.2%。

受访者获取防疫物资的渠道主要是实体店（78.7%）、网店（57.0%）和亲朋好友转赠（24.5%）等。

95.5%受访者表示，防疫物资供应量加大，提高了防疫信心

“3月初那会儿，口罩供应还很紧张，我家附近的大部分药店都在门口贴着‘口罩未到货’等告示。只有一家药店有口罩卖，每天定量供应。”刘书介绍，现在她家附近的药店，有两家都能正常供应口罩了，价格是2.5元一个。

“我家附近超市，消毒液、一次性口罩这些一直有供应，但口罩供应情况是近期才改善的。”张佳冉说，防疫物资最紧缺时，超市会不定时、每天定量供应50个一盒的一次性口罩，每人只能买一盒，有时会一两周没货。“现在已经不限购了，基本随时有售。一盒口罩50多元，一个口罩合1元多”。

“现在企业逐渐复产复工，防疫物资产能大大增加，基本上能随时买到。”刘书觉得，物资供应充足能增加大家对抗疫情的信心。

“之前一个一次性口罩，我戴好几天才舍得扔，因为担心不够用。但我每天上下班都要戴，使用频率高，效果肯定打折扣。现在供应量上来了，我不担心口罩不够用了。”张佳冉说，“防疫物资充足，体现了我国实力雄厚，我感到非常安心。”

调查显示，95.5%的受访者表示防疫物资供应量加大，提高了自己的防疫信心。

受访者中，生活在一线城市的占27.6%，二线城市的占40.7%，三四线城市的占21.2%，城镇或县城的占7.5%，农村的占3.0%。00后占7.5%，90后占36.2%，80后占40.4%，70后占11.9%，60后占3.3%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报