你最近“解锁”了什么新技能

居家防疫让人们有了更多可以自由支配的时间，也有了更多机会学习新技能，有人提升了厨艺，有人练习了书法、乐器，还有人在复习考证。你最近“解锁”了什么新技能吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2003名受访者进行的一项调查显示，94.3%的受访者居家防疫期间学习了新技能，其中59.5%的受访者已经掌握了新技能。68.8%受访者认为学习新技能可以提升生活品质。

在河北石家庄工作的王晴（化名）一直独自居住。她以前不会做饭，厨房里除了电磁炉就没有其他炊具了。最近王晴学会了做饭，“有一段时间，我的朋友圈里都是大家晒的各种美食图，看得我都馋了，出去吃又不方便，我就在网上找菜谱自己学着做”。

在天津某事业单位工作的秦怡（化名）已经工作6年了，去年刚刚读完了在职研究生。她计划今年考注册会计师，之前担心时间不够，最近有了更多复习的机会。“我们有将近一个月都是轮流到岗上班，我可以有更多时间上网课、看书”。

调查显示，92.7%的受访者最近有了更多学习新技能的时间。94.3%的受访者学习了新技能，其中59.5%的受访者已经掌握了新技能。

侯芳今年27岁，她之前不太懂化妆，平时上班只用粉底液打底。这段时间，侯芳在网上学了通勤妆。“过节的时候朋友送了我一盒眼影，但我没时间，也怕麻烦，从没用过。最近我从一个美妆博主那儿学到了5分钟就能完成的妆容，用上了眼影”。

在天津从事销售工作的李威，一直有健身的习惯，这段时间他学习了八段锦。“最近一个月，我几乎每天起床都要打一套八段锦，打完很舒服，全身都能活动到，整个人神清气爽”。

数据显示，受访者学习的新技能中，居家生活类（65.8%）最多，其次是兴趣爱好类（43.5%），其他还有学业发展技能（36.1%）、职业发展技能（29.2%）和健身保健技能（27.1%）等。

90后齐鑫在北京某外企工作，上学时学过绘画，工作后就很少有时间画画了。这段时间，她从柜子里找出了“尘封已久”的画笔，还新买了一些彩色铅笔，开始画画。“家附近的小花园里，开了很多玉兰花，我就学着用彩色铅笔画一些花花草草”。

齐鑫说，画画让她内心非常安静，“可以缓解一些不好的情绪，感觉生活更加有滋有味”。

侯芳已经复工，上班前会化一些淡妆，会用到眼影、腮红和口红。“化妆后，我觉得自己气色看起来更好了，也更加自信了”。

王晴在学做饭方面“已经小有成就了”，“从简单的汤面、油泼面到炒菜、炖鱼，我都学会了，现在每天都自己做饭，还买了很多做饭的工具”。王晴觉得，掌握了做饭技能后，生活质量也提高了，“我从来没有体验过，吃自己做的食物是这样快乐，幸福来得很容易”。

学习新技能给人们带来了哪些收获？调查中，68.8%的受访者觉得生活品质因此得到了提升，64.9%的受访者觉得生活因此更充实，58.4%的受访者借机拓展了兴趣爱好。其他收获还有：职业选择更多样（30.4%）、获得更多物质报酬（16.4%）和扩展了社交圈（14.3%）等。

秦怡觉得，疫情防控期间，虽然原本的生活受到了影响，但也因此有了更多属于自己的时间，“我爱列计划，这段时间刚好可以好好思考、规划一下，为以后积蓄更多的能量”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报