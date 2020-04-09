超七成受访者疫情过后仍会保持良好卫生习惯

出门戴口罩、勤洗手、多通风、注意消毒……疫情发生以来，很多人养成了良好的卫生习惯。前不久，上海市政府举行的疫情防控新闻发布会上，上海中医药大学附属曙光医院主任医师崔松提醒大家，无论防控期间还是疫情过后，都要养成居家健康好习惯。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对4002名受访者进行的一项调查显示，疫情发生以来，98.0%的受访者更加注重个人卫生了。防疫期间，受访者养成了出门戴口罩、勤洗手和多通风等好习惯。77.6%的受访者表示疫情结束后仍会继续保持这些习惯。

98.0%受访者更加注重个人卫生了

“以前出门，只带手机、钥匙，现在我出门还会戴好口罩，带上免洗洗手液。”北京市民刘书（化名）说，现在她非常注重个人卫生和居家卫生，“比如勤洗澡、勤换衣，出门戴口罩，遇到人多的地方尽量绕行”。

刘书介绍，她回家后有一系列固定的“消毒流程”，“先洗手，换上家居服，用挂烫机把换下来的衣服烫一遍，再挂到阳台上晾晒”。

河北唐山市民徐敏（化名）说，儿女从网上给她和老伴儿买了酒精、消毒湿巾等，“平时可以用来擦手和手机，出门也能带着，很方便。我现在出门都戴口罩，买东西结账会与人保持1米以上的距离，尽量少接触公共物品”。

北京某事业单位职员王媛（化名）介绍，现在她每天早上起床第一件事就是开窗通风，床单被罩基本一周就换洗一次。“以前我洗手就用几秒钟，后来知道了洗手的重要性，专门从网上查了‘七步洗手法’，现在每次洗手我都至少用半分钟，不这样做反而会不习惯”。

前不久，北京市十五届人大常委会第二十次会议对《北京市文明行为促进条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）进行二审。根据《条例（草案）》，公共场所咳嗽、打喷嚏时遮掩口鼻，患传染性流感时佩戴口罩，使用公筷公勺进行分餐等内容都被纳入文明行为规范。

调查中，98.0%的受访者觉得与以往相比，自己更加注重个人卫生了。

防疫期间，受访者养成的三大好习惯是出门戴口罩、勤洗手和多通风。在身体素质提升方面，受访者会经常锻炼（41.9%）、均衡饮食（41.6%）和作息规律（41.0%）。

王媛说，最近为了增强体质，她每天都保持规律的一日三餐，此前一直吃素的她，开始注重荤素搭配，以保证营养均衡。“晚上我基本在23:30之前就休息了，以前有一次熬夜玩手机，第二天起得很晚，一天效率都很低”。

刘书以前有早晚散步的习惯，最近不能经常出门，她就在家里做拉伸，到处走走，保持一定的运动量。

受访者最近养成的其他好习惯还有：不去人群密集地（56.8%）、室内消毒（48.5%）、遵循“七步洗手法”（37.7%）、常测体温（31.0%）等。

华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼表示，体验到好习惯所带来的快乐，会让人产生激奋心理，从而增强自信心，又会强化下一次的行为，形成“快乐——新行为——又快乐——新行为”的良性循环，在社会心理学中，这种心理现象被称为“习惯强化效应”。

77.6%受访者表示疫情结束后仍会保持良好卫生习惯

刘书表示，出门做好防护、回家完成一系列消毒程序，让她感觉心里非常踏实，“这样做，我潜意识里就觉得自己非常安全，心情是愉悦的”。

“我现在闻着家里的空气总是清新的，整个人都觉得非常清爽。”王媛认为，保持良好的卫生习惯，才能有健康的居家氛围，远离细菌和病毒。

王媛还告诉记者，她以前经常不吃早饭，最近吃饭非常规律，感觉身体新陈代谢也变好了，“我以前一直想减肥却越来越胖，最近因为养成好习惯，反而瘦了一些”。

舒曼表示，疫情之下，养成勤消毒、勤洗手、多通风等卫生习惯，不仅会改变我们的生活方式，也会刷新我们的认知。“因为疫情，人们更希望自己拥有一个好身体，学会珍惜当下的幸福”。

养成良好的卫生习惯给人们带来了哪些益处？71.9%的受访者认为增强了身体免疫力和抵抗力，67.5%的受访者认为会降低呼吸道感染几率，66.8%的受访者认为有利于保持对抗疫情的乐观心态。其他还有：尽可能切断传染源（57.4%），拥有健康卫生的环境（57.2%）等。

王媛表示，经此一“疫”，她以后都会保持出门戴口罩、随身携带消毒用品的习惯，“以后家中也会常备这些东西”。

“疫情过去后，像回家进门就洗衣服、晾衣服等做法不是必需了，但是像勤洗手、勤通风、出门戴口罩这些卫生习惯我会一直坚持下去。”刘书认为，如果人人都能养成良好的卫生习惯，公共环境也会更好。

调查中，77.6%的受访者表示疫情结束后，自己还会继续保持良好的卫生习惯。

“习惯是一种惯性的力量，建立新习惯或打破旧习惯通常比想象中要困难。”舒曼指出，疫情之下，一系列卫生防疫行为的重复能让人们养成好习惯。但同时，压力下的重复可能使一些人存在潜意识的抗拒，正所谓“好了伤疤忘了痛”，疫情过后能否养成好习惯因人而异。

对于如何养成良好习惯，舒曼建议，一是从容易的事情入手，二是任务要具体清楚，“例如回家第一件事要洗手，比笼统强调注意手部卫生更有利于习惯养成”，三是增强自我承诺，“我们承诺时，能体验到压力感和成就感，会起到自我监督效果”。

受访者中，00后占7.9%，90后占37.3%，80后占39.3%，70后占11.6%，60后占3.3%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报