健康时评：让卫生健康成为每一个人的习惯

每年4月，爱国卫生月都会如期而至。与以往不同的是，今年围绕“防疫有我，爱卫同行”这一主题开展的第32个爱国卫生月，可谓恰逢其时。

目前，我国仍处于新冠肺炎疫情防控的紧要时期。在紧锣密鼓的防疫知识宣传下，大多数人都能坚持做到外出戴口罩、回家勤洗手、居家常消毒、日常多通风……此时开展爱国卫生月运动，对于进一步增强全民公共卫生意识，齐心协力打造卫生清洁的人居环境，不断提升文明健康的科学素养，具有非常重要的社会意义。

在疫情暴发之前，写字楼、商业区聚众吸烟者有之；公交车站、菜市场随地吐痰者有之；老旧小区垃圾堆积、杂物乱放等现象有之；街头巷尾宠物随地大小便等情况亦有之……这些文明卫生问题看似事小，实则关系重大。它不仅破坏环境，影响居民生活质量，而且导致病菌传播，严重危害公共健康。

值得庆幸的是，出于对疫情的关注，近两个月以来，人们对文明卫生开始有了新的认识。不少人意识到，社会仍然时刻面临着卫生安全的生存挑战，要想“好好活着”，首先就应该摒弃卫生陋习，提升文明健康素养。

摒弃卫生陋习，提升全民健康素养，需要每个人从点滴做起。不管是身居家中，还是在公共场所，应时刻注意保持环境卫生；外出就餐时，逐渐养成使用公勺公筷的良好习惯；不在饮食上追求新、奇、特，拒绝食用野味；养成垃圾分类处理的行为习惯，打造健康环保的生活方式；加强主动锻炼，增强自身对抗病毒的能力。

摒弃卫生陋习，提升全民健康素养，还需掌握必要的科普和医学知识，用科学手段切断“病毒”感染源。对此，应进一步加强面向全社会的宣传教育，促进正确的健康知识传播深入小区、深入群众、深入人心。帮助更多人走出谣言误区，不听不看不信小道消息，有效分辨各类虚假信息。此外，普通公众也应该养成通过正规途径学习科普知识的习惯，在对自身进行科学、健康管理的同时，宣传给身边的更多有需要的人。

摒弃卫生陋习，提升全民健康素养，除了专职部门发挥作用，还需要各相关部门的共同支持。在文明公约、文明规范无法起到约束作用时，各地统筹运用监督执法力量，督促每一个人养成自觉维护公共卫生秩序的良好习惯。当前，在家庭、单位、社区等场所，群众正纷纷行动起来，防控新冠肺炎的热情高涨，环境卫生齐抓共管的良好局面正在形成。借助爱国卫生月这一契机，可以充分运用和总结疫情防控中形成的经验，将好习惯、好理念坚持下去，即使是在疫情结束后，良好的卫生习惯也应继续保持。

同时也必须清醒地认识到，增强群众公共卫生意识、提升群众文明健康素养，是一项综合性、系统性，面向全社会的大工程，并非短期内可以一蹴而就。且卫生陋习多具顽固性、易复发，仍需要一抓到底、长期持续、久久为功。

卫生为基，生活更好。养成良好的个人卫生习惯，打造整洁健康的生活环境，爱护我们共同居住的城市，坚持走好每一步，人类自己就是最终的受益者。到那时，建设健康中国的伟大目标自然就会实现。