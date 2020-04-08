工信部：多部门通力配合为一线战“疫”提供了有力保障

人民网北京4月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，为有效应对疫情防控的需要，在国务院联防联控机制下建立了医疗物资保障组，并由工业和信息化部牵头负责相关工作，主要采取了三方面措施。

黄利斌介绍，首先，在生产能力尚未恢复的情况下，紧急调拨医用物资储备，为随后医疗物资生产企业复工复产争取了最大的时间窗口。在多部门通力配合下，紧急启用医药储备，第一时间为湖北组织调运相关重点医疗物资，为一线战疫提供了有力保障。

第二，针对暴涨的医用物资需求，迅速组织企业复工复产，动员相关企业快速转产扩能，选派近80名司局级和处级干部作为驻企特派员，协助企业解决原辅料短缺、工人返岗困难、交通运输受阻等问题，最大程度满足了疫情防控需求。

第三，加强中央和省级医药储备联动，保障医疗物资持续供给。依托中央医药储备的应急响应机制、人员队伍、仓储配送网络、管理体系，通过紧急恢复和扩大产能，建立临时收储和调运机制，加强与防疫一线有效对接，高效保障重点地区医疗物资需求。经过多方努力，医疗物资保障在短时间内实现了从供给严重不足到供需紧平衡，再到有效满足需求的转变。

黄利斌表示，下一步为提升应急医疗物资储备效能，工业和信息化部将会同有关部门抓好三方面的工作。

一是更加突出生产能力储备和技术储备，确保急时统一生产、快速增产，加大核心技术和生产工艺研发投入。推动防控药品应急研发和产业化平台，以及应急医疗物资共性技术平台建设。加强药品疫苗、检测试剂、高端医疗装备和防护用品的研发。

二是调整优化实物储备品类和规模。根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录，科学调整储备数量，提高实物储备利用效率。

三是建立统一储备体系。分级布局物资储备，扩大储备规模与资金投入，引导医疗机构和社会组织扩大应急医疗物资储备。