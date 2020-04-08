中国医药集团：此次疫情医药应急保障与过去相比有所不同

人民网北京4月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，中国医药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢表示，此次疫情期间医药应急保障与过去相比有三点不同：一是过去发生的疫情或者重大事件是局部的、区域性的，这次疫情是全国甚至是全球性的。二是过去的疫情只涉及到一部分人口，这次的疫情涉及到每一个人。三是这次疫情的传染性强，新冠病毒的传染性要远远大于SARS，对防疫物资的需求要远远大于药品。

刘敬桢介绍称，中国医药集团之所以能不负重托、不辱使命的完成任务，主要有四个原因：一是国务院联防联控机制医疗物资保障组和工信部的有力领导和指导，保障了物资调配工作高效有序、措施有力。

二是超前谋划，统筹部署。1月20日，中国医药集团对中央应急保障工作完成了全面自查，做好了应急保障的各项准备工作。1月22日，成立了应急保障医药物资总指挥部，对全系统进行了动员和部署。

三是在历次重大救灾战“疫”行动中积累了丰富的、宝贵的经验，建立起一套高效运转的中央应急保障应急调运系统。建国以来，中国医药集团一直承担国家突发公共卫生事件应急医疗物资保障工作。长期实践中，建立健全应急保障机制70余个，形成一套适合自身特点的医药物资调配应急管理体系。

四是建立覆盖全国的医药流通渠道网络。中国医药集团现有5个全国性区域物流枢纽，41个省级医药物流中心，每个省至少有1个省级物流中心，还拥有500多个地市级物流仓储中心，6000多个零售连锁药店，形成了网络严密的应急保障体系。