@即将毕业的同学们，2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会开始啦！

就业是最大的民生。国务院办公厅日前印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，明确立足当前推动尽快返岗复工，着眼中长期多措并举拓宽就业渠道，统筹推进疫情防控和稳就业工作。

基于当前疫情影响和严峻的就业形势，人民网·人民健康作为人民日报社人民网面向大健康领域打造的传播、服务、合作平台，联合北京医才讯科技有限公司的技术力量，在北京市卫生健康委人才交流服务中心的行业指导下，依托新媒体平台“人民好医生”App举办2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会。

举办时间：2020年4月7日至2020年6月30日

举办方式：网络视频招聘会

会议规模：不限名额

参会单位：医院、医学院校、科研院所以及医药卫生健康领域企业。

应聘对象：主要面向2020年各医科院校应届毕业生和广大医药卫生领域的求职者。

【投简历及面试流程】

第一步：创建简历

4月7日起，打开“人民好医生”App，首页点击“人才招聘”按钮进入招聘活动页，继续点击下方“START”开始创建简历。需注意，简历完成进度达到75%以上才可进行后续简历投递哦。

第二步：投递简历

4月14日起，招聘职位将正式开放！打开“人民好医生”App，首页点击“人才招聘”按钮进入招聘会详情页即可查看招聘职位并投递简历。

第三步：视频面试

4月21日起，视频面试将正式启动，每天上午9：30开始面试哦！

【小提示】

1. 请准备一部支持视频通话功能的手机或电脑。

2. 请保持手机信号畅通，招聘单位和招聘会主办方可能通过电话或短信与您取得联系。

【联系我们】

如有任何问题欢迎与我们取得联系！

邮箱：doctor@people.cn

人民好医生小助手微信号：rmjkang（添加好友时请备注“参加招聘”并提供您的真实姓名）

只要你够“出色”，我们就会传播你的光芒！还在犹豫什么，赶紧去创建简历吧！