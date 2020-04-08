国家卫健委：针对关键环节和风险点 精准做好疫情防控工作

人民网北京4月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，4月7日，现有本土确诊病例降至500例以下，尚在医学观察的密切接触者数量连续7天下降。随着武汉市解除离汉通道管控，人员流动加大，要坚持应急处置与常态化防控相结合，针对关键环节和风险点，精准做好疫情防控工作。

4月7日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例62例，其中59例为境外输入病例，分别为山西25例、黑龙江25例、上海5例、广东2例、北京1例、浙江1例；3例为本土病例，分别为山东2例、广东1例；新增死亡病例2例，其中上海、湖北各1例；新增疑似病例12例，其中11例为境外输入病例，1例为广东本土病例。当日新增治愈出院病例112例，解除医学观察的密切接触者2295人，重症病例减少22例。

境外输入现有确诊病例714例，其中重症病例23例；现有疑似病例82例。累计确诊病例1042例，累计治愈出院病例328例，无死亡病例。

截至4月7日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1190例，其中重症病例189例；累计治愈出院病例77279例，累计死亡病例3333例，累计报告确诊病例81802例，现有疑似病例83例。累计追踪到密切接触者715854人，尚在医学观察的密切接触者13334人。

湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例和现有疑似病例。新增治愈出院病例69例，新增死亡病例1例，均为武汉病例；现有确诊病例448例，其中武汉445例，这里面重症病例158例，其中武汉155例。累计治愈出院病例64142例，其中武汉46991例；累计死亡病例3213例，其中武汉2572例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者137例,其中境外输入102例；当日转为确诊病例11例，全部为境外输入；当日解除医学观察64例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者1095例，其中境外输入358例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1355例，其中香港特别行政区935例，澳门特别行政区44例，台湾地区376例。

4月7日，现有本土确诊病例降至500例以下，尚在医学观察的密切接触者数量连续7天下降。现有确诊病例和无症状感染者中，境外输入所占比例持续增大，关联病例散发出现。随着武汉市解除离汉通道管控，人员流动加大，要坚持应急处置与常态化防控相结合，针对关键环节和风险点，精准做好疫情防控工作。