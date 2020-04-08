近日，个别国家暂停粮食出口的消息引发关注，有些地方甚至出现抢米、囤面现象。在国内疫情防控形势持续向好，口粮可以自给自足，且国际粮价波动对国内影响有限的情况下，盲目囤购粮食，实非明智之举。

权威信息显示，不论是从粮食生产能力，还是仓储水平来说，我国粮食安全都是有保证的。进口粮食中，有的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。

疫情在国外快速蔓延，国内百姓的心态多少受到影响。在真假信息难辨的情况下，“宁可信其有不可信其无”“不怕没有怕涨价”成为一些人无奈的选择。特别是抢购人群中有不少经历过缺衣少食的岁月，挨饿的记忆让他们对这类信息比较敏感，容易跟风抢购。

然而，盲目囤粮有害无益。在国家粮食安全有保障的情况下，用更高的价格把经销商的库存变成自家的库存，不具备储存条件粮食还会变质，都是个人的经济损失。而且疫情尚未结束，虽然多地连日零新增，但不能放松警惕，扎堆抢购仍有聚集性风险。更重要的是，疯狂抢购如同银行遭遇挤兑，会扰乱正常供给安排进度，本来充裕的物资供给也可能出现暂时性供给紧张、价格短暂上涨。这种对正常市场秩序的冲击，通过价格传导，最终伤害的还是终端消费者和种粮农户的积极性。

制止不理智的囤粮行为，需要缓解对粮食安全的焦虑。面对重大疫情，“囤货”和“从众”都是正常的社会心理反应。及时有效开展心理疏导，帮助人们平复情绪、获取力量，有利于增强定力。用大家喜闻乐见的形式阐述事实，讲明危害，有助于增强人们的辨别力、判断力，不为谣言所动。

面对不理智的囤粮行为，有关部门更需加强市场监测、统筹调配。还要坚决打击造谣生事、恶意囤积、哄抬价格等违法行为，向社会释放对造谣传谣严惩的明确信号。物资足，价格稳，则民心安。（记者杨柳、高健钧）