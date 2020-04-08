预约制，让公共服务更高效

要结合人们的服务需求，进一步完善“预约制”的配套措施和应急预案，让公共资源发挥最大作用

疫情期间，为控制疾病传播风险，一些公共服务和商业活动往往需要预约。预约看病、预约吃饭、预约理发、预约逛公园……有了预约，医院、门店常常不再拥挤，疾病传播风险大为降低，社会也更加井然有序。

“预约”不是新事物。前些年，因游客众多，一些景区就试行预约买票入园，控制参观人数。一些医院推行预约挂号，患者根据约定的时间入院看病，减少门诊等待时间。疫情期间，“预约制”被广泛推行，使更多人感受到“预约”带来的新变化。实践证明，一个高效的预约机制，不仅能使公共服务更安全，还能帮助人们合理安排时间，提升办事效率。对供给方来说，也能有效统筹和调节社会资源，提高服务质量和水平。

当然，疫情期间“预约制”能被广泛推行，一个重要因素是疫情限制了人们的社会活动，服务需求显著下降，在供求变化的背景下，“预约制”得以迅速普及。疫情过后，人们的社会活动恢复正常，服务需求大量增加，如果供求关系相对紧张，“预约制”能否坚持下去甚至成为常态，相关配套措施要跟上。

比如，“世界那么大，我想去看看”式的旅游越来越流行，许多游客到了旅游目的地，首先要做的就是去地标性建筑和著名历史文化景点“打卡”。就像游客来到北京，怎么可能不去看看长城、故宫？如果因为门票难约，总是被堵在门外，其实也不合理。

又如，大家很关心看病问题。现在，医疗资源分配还不均衡，人们看病又往往很急，去医院就诊，如果全靠事先预约，也有不小障碍。再加上网上挂号流程还不够简化，特别是中老年患者上网困难较多，完全实现“非预约、不就诊”，短期内可能还做不到。

“预约制”能否全面推广、坚持长久，重要的前提是对社会需求的充分掌握和对服务资源的有效配置，要用更科学、更有效的管理手段，实现供需两端的有效衔接，并分门别类地拿出解决方案。其中，对景区来说，就要根据旅游活动淡、旺季不同，推出有针对性的预约办法，让票源分配更合理；对医院来说，要根据不同人群的看病需求，提供更切合实际的管理举措。现在，大数据已经能精准地为人们“画像”，相关部门和单位可以借助大数据资源，通过延长预约时间、线上线下结合等多种方式，推出更细致、更智慧、更贴心的管理举措。总之，要结合人们的服务需求，进一步完善“预约制”的配套措施和应急预案，让公共资源发挥最大作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 19 版）