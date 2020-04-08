数字清零，心态别松劲

心态不松劲，首先是发展不能松劲，体现在要花更大力气统筹推进疫情防控和经济社会发展

为更好推动复工复产，青海推出“信用健康码”，持绿码可跨省出行。截至3月24日，青海“信用健康码”已累计注册单位、场所3363家，人员逾36万人，登记112万人次，其中，青海累计上报国家的健康防疫信息达1.85万条。青海“信用健康码”的研发及使用，为继续抓好疫情防控提供了重要抓手，也为青海统筹推进疫情防控和复工复产提供了有力支撑。

当前，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。在疫情防控中，青海确诊病例较早实现清零，体现出疫情防控的效率。也要看到，清零只是疫情防控过程中的“逗号”，并不意味着就能有侥幸心理、松劲心态，还须咬紧牙关，不获全胜决不轻言成功。随着疫情防控形势持续向好，更需要统筹推进疫情防控和经济社会发展，在做好疫情防控的前提下有序推动复工复产。

心态不松劲，首先是发展不能松劲，体现在要花更大力气统筹推进疫情防控和经济社会发展。坚持外防输入、内防反弹并举，尽快实现集中观察人员和重点防控地区清零，尽快实现交通和居住区卡口清障，创造条件确保有序复工复产、科学安排学校开学时间……近期，青海密集出台一系列政策，努力确保在疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序。

心态不松劲，还表现在及时补短板、强弱项。习近平总书记指出，“针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实”。青海应对这次疫情，着眼长远，把疫情防控作为推进改革、完善制度的契机。提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，既要治标，也要治本；不仅要有治理能力和专业能力，还要有防患于未然的机制，才能既在这次疫情防控中拿高分，更在长期坐标中把制度优势转化为治理效能。

心态不松劲，意味着不能有喘口气、歇歇脚的想法，需要在张弛有度、松紧有序中赢得胜利。现在，我们面临着不少新情况新问题，特别是境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，也给我国疫情防控和经济社会发展带来新的挑战。在青海疫情防控工作中，不仅是在人口密集的城区，就连雪域草原、大漠深山的各族干部和广大农牧民也都行动起来，将每一顶帐篷、每一次排查都作为疫情防控防线。对坚守在抗疫一线的医护人员、公安民警，以及社区志愿者、基层工作者，青海既统筹安排好轮休、加强心理疏导，同时也注重整合力量，全力以赴再出发。保持心态不松劲，统筹推进疫情防控和经济社会发展，就一定能赢得最终胜利。

（作者为本报青海分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 05 版）