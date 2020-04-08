心理+行为+教育+药物：“四管齐下”打败儿童多动症

疫情期间，学校延期开学，孩子在家时间增多，难免闹得鸡飞狗跳。有些家长担心孩子过于顽皮好动而影响学习，怀疑孩子是不是患了多动症。近日，解放军总医院第七医学中心新生儿科医师池婧涵在接受中国妇女报·中国妇女网采访时表示，儿童天性好动，有些孩子调皮捣蛋、爱动也是正常的，而多动症则是一种疾病，特点是不但多动且易冲动。因此家长先要分清孩子是好动还是多动，这有助于早期发现儿童行为异常，早期进行干预。

一成儿童患有多动症，男孩发病率比女孩多3倍

池婧涵介绍，多动症在医学上称为注意力缺陷多动障碍（或脑功能轻微失调综合征），英文的简称ADHD。多动症是一种常见的儿童行为异常疾病，“这类患儿的智力正常或基本正常，有的还非常聪明，但其学习、行为及情绪方面存在缺陷。” 池婧涵说，多动症儿童主要表现为注意力短暂、不集中，活动过多，情绪易冲动，学习成绩普遍较差，在家庭及学校均难与人相处，日常生活中常使家长和教师感到没有办法。

据资料显示，多动症患病率国外报道在5%~10%之间，国内调查在10%左右；早产儿及剖宫产儿患病率较高，大约在6%以上；男孩发病率是女孩的3倍。

池婧涵指出，多动症的病因和发病机制尚不清楚，目前认为有五种因素相互作用：

一是家族遗传。平均遗传度约为76%。

二是神经递质。大脑内神经化学递质失衡，如患者血和尿中多巴胺和去甲肾上腺素功能低下。

三是神经解剖和神经生理。结构磁共振成像（MRI）发现患者额叶发育异常和双侧尾状核头端不对称。

四是环境因素。包括孕妇产前、围生期和出生后因素。

五是家庭和心理社会因素。父母关系不和等不良因素均可能成为发病诱因或症状持续存在原因。

此外，营养不良、与饮食相关的致敏反应、过多服用含食物添加剂的饮料或食物、儿童缺铁、血铅水平升高、血锌水平降低与ADHD发生可能相关，但目前证据尚不充分。

儿童多动症常见表现有六类

池婧涵介绍，儿童多动症有两大主要症状，即注意障碍和活动过度，可伴有行为冲动和学习困难。通常起病于6岁以前，学龄期症状明显，随年龄增大逐渐好转。部分病例可延续到成年。而其临床表现大致可分为以下6个方面：

一是注意障碍（又称注意缺陷障碍）。表现为注意力不集中，上课不能专心听讲，易受环境的干扰而分心。

二是活动过度。表现为明显的活动增多，过分地不安静，来回奔跑或小动作不断，常常丢失东西等。

三是冲动性。情绪不稳，易激惹冲动，易受挫折，行为不考虑后果，出现危险或破坏性行为，事后不会吸取教训。

四是学习困难。原因与注意力不集中、多动有关，但多动症患儿智力多正常。

五是神经系统发育障碍。表现为快速轮替动作笨拙，共济活动不协调，不能直线行走，闭目难立，指鼻试验阳性，精细运动不灵活，部分患儿可有视觉-运动障碍、空间位置觉障碍等。

六是品行障碍。注意缺陷多动障碍和品行障碍的共病率高达30%～58%。品行障碍表现为攻击性行为，如辱骂、打伤同学、破坏物品等，或一些不符合道德规范的行为，如说谎、逃学、离家出走、偷盗等。

多动症治疗关键在早筛查早发现

孩子得了多动症怎么办？池婧涵指出，对导致ADHD病因中的环境因素进行早期的产前识别、必要的实验室检查，然后进行预防和治疗；对幼儿园和小学儿童进行ADHD的早期筛查，在社区和学校对重点人群加强ADHD相关知识的宣传和培训工作，提高家长、老师、基层保健医生对ADHD症状的早期识别水平，及早让患儿诊治。

池婧涵建议，应根据患儿及其家庭特点制定综合干预方案。药物治疗可短期缓解部分症状，国内目前主要是哌甲酯（商品名利他林）及其控释片，低剂量哌甲酯有助于改善注意力，高剂量哌甲酯能够改善多动、冲动症状，减少行为问题。需注意，哌甲酯等药物属于中枢兴奋剂，仅限于6岁以上患者使用，且晚上不宜使用。

池婧涵认为，采取心理治疗、行为管理和教育方案，是应对儿童多动症安全有效的方法。心理治疗分为行为治疗和认知行为治疗两种方式。要及时干预患儿行为，使孩子学会适当的社交技能，用新的有效行为来替代不适当的行为模式；让患儿学习如何去解决问题，识别自己的行为是否恰当，选择恰当的行为方式。

行为管理和教育方案则为老师和家长提供了明确指导。主要为避免歧视、体罚或其他粗暴的教育方法对待多动症儿童，恰当运用表扬和鼓励方式提高患儿的自信心和自觉性。老师可将患儿的座位安排在老师附近，以减少其上课时的注意力分散，课程安排时要考虑到给予患儿充分的活动时间。

池婧涵还建议，针对父母的教育和训练，可采取单个家庭或小组形式，内容主要有：给父母提供良好的支持性环境，让他们学会解决家庭问题的技巧，学会与孩子共同制定明确的奖惩协定，有效地避免与孩子之间的矛盾和冲突，掌握正确使用阳性强化方式鼓励孩子的良好行为，使用惩罚方式消除孩子的不良行为。

预防儿童多动症应从优生优育开始

儿童多动症也是可以预防的，池婧涵建议应从以下6方面着手：

1.提倡婚前检查，避免近亲结婚；选择配偶时要注意对方是否有癫痫病、精神分裂症等精神疾患。

2.适龄结婚，切勿早婚、早孕，也勿过于晚婚、晚孕，避免婴儿先天不足；有计划地优生优育。

3.孕妇应注意陶冶性情，保持心情愉快，精神安宁，慎用药物，禁用烟酒，避免中毒、外伤及物理因素的影响。

4.为了避免产伤、减少脑损伤的机会，产妇应尽量采取自然分娩方式，因为临床中发现多动症患儿中剖宫产者所占比例较高。

5.创造温馨和谐的生活环境，使孩子在轻松愉快的环境中度过童年，要因材施教，切勿盲目望子成龙。

6.注意合理营养，使孩子养成良好饮食习惯，不偏食、不挑食；保证充足的睡眠。（见习记者 陈姝）