高铁上摘口罩吃东西 你怎么看

疫情发生以来，大家已习惯了出门戴口罩，尤其是在公共交通工具上，因为戴口罩是对自己的安全防护，也是对他人安全的负责。4月4日，在上海开往安庆的一列高铁上，两个女乘客摘下口罩吃东西，引发了邻座男乘客的不满，随后双方发生言语和肢体冲突。那么，对于有需要的人，该怎么在高铁车厢里饮食？如果摘掉口罩吃东西，你赞同吗？

赞成派

@super玛丽：目前铁路部门并没有禁止在高铁上饮食，也没有规定不得短暂摘下口罩吃东西。我认为女乘客可以吃东西。

@一无所有：吃东西不摘口罩怎么吃？把口罩戳个洞用吸管吗？男乘客过分紧张了，而且处理问题的方式不对。

@帷幕：这个男乘客过于敏感了，肚子饿了摘口罩吃饭完全可以理解，有话好好说，不要动手，动手性质就变了。

@微意：这趟车将近4个小时，还赶上饭点，高铁也没有禁食，所以饿了吃东西也能理解。这位男士的担忧也没有错，但是方式不得当。

@钢铁侠：双方要换位思考，互相理解。

反对派

@莉莉：特殊时期，高铁是密闭空间，吃饭有味道还危险。男乘客劝阻她们是为整个车厢乘客的安全考虑，摘下口罩吃饭是对别人的不负责任。

@常熟康俊：这件事完全可以避免，两个女乘客可以去车厢连接处吃，吃完顺手把垃圾扔了，这样不就好了。

@冷烟：认可男乘客的做法，一共就4个小时车程，真的就不能控制一下吗？

@苹果：12岁小留学生都能20多个小时不吃不喝，而且当时不是吃饭时间，摘口罩吃饭的行为有很大的风险。

@wm威廉：高铁上摘口罩吃饭不合适，疫情还没完全过去，不可松懈。

本报记者崔玲玲