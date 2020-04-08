国家卫健委：4月7日0—24时新增确诊病例62例 其中3例为本土病例

人民网北京4月8日电（董童）国家卫生健康委于8日在官网发布的《截至4月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例62例，其中59例为境外输入病例，3例为本土病例（山东2例，广东1例）；新增死亡病例2例（上海1例，湖北1例）；新增疑似病例12例，其中11例为境外输入病例，1例为本土病例（广东1例）。当日新增治愈出院病例112例，解除医学观察的密切接触者2295人，重症病例减少22例。境外输入现有确诊病例714例（含重症病例23例），现有疑似病例82例。累计确诊病例1042例，累计治愈出院病例328例，无死亡病例。

情况显示，截至4月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1190例（其中重症病例189例），累计治愈出院病例77279例，累计死亡病例3333例，累计报告确诊病例81802例，现有疑似病例83例。累计追踪到密切接触者715854人，尚在医学观察的密切接触者13334人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例69例（武汉69例），新增死亡病例1例（武汉1例），现有确诊病例448例（武汉445例），其中重症病例158例（武汉155例）。累计治愈出院病例64142例（武汉46991例），累计死亡病例3213例（武汉2572例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者137例,其中境外输入无症状感染者102例；当日转为确诊病例11例（境外输入11例）；当日解除医学观察64例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者1095例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1355例：香港特别行政区935例（出院236例，死亡4例），澳门特别行政区44例（出院10例），台湾地区376例（出院61例，死亡5例）。