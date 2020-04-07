国家卫健委：护理队伍在新冠肺炎重症救治工作中发挥重要作用

人民网北京4月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，护理工作是医疗卫生事业的重要组成部分，在维护和促进人民群众的健康方面发挥着不可替代的作用。广大护士肩负着救治生命、减轻痛苦、增进健康的专业职责，不仅工作在临床一线，而且工作在人民群众健康维护和生命救治的第一线，在维护和促进人民群众健康、挽救生命以及在人的生老病死全过程都发挥着专业作用。

郭燕红认为，护理专业的作用，一方面是维护和促进人民群众的健康；另一方面是减轻患者痛苦。应当讲，护士的工作和每个人的健康都分不开。党和政府高度重视护理工作的健康发展和护士队伍建设，2008年颁布实施《护士条例》，从护士权益的维护到护士队伍建设，做了一系列制度安排。从2005年，连续颁布实施了三个“五年规划”，让护士队伍的建设以及能力水平提高和护理工作促进在贴近社会、临床和患者等各方面起到了非常重要的作用。

郭燕红介绍，多年来护理工作的发展取得了积极成效：一是护士队伍不断壮大。2019年底全国护士总数达到445万，比2018年增长35万，每千人口的护士达到了3，也是近几年护士队伍数量增长最快的阶段。在护士数量不断提升的过程中，加大了对护士的培训。

二是护士能力水平和专业素质也在不断提升。在这次新冠肺炎的救治工作中，特别是重症救治工作当中，这支强有力的专业护士力量，密切观察病人病情变化、病人各种有创的操作维护、管路护理等各方面以及与医生的配合，都对提高治愈率、降低病亡率发挥了重要作用。

三是护理内涵和外延也在不断拓展，特别是随着我国老龄化社会到来，老年人的护理、居家护理以及安宁疗护，包括现在母婴护理等各方面都离不开护士所发挥的作用。此外，护理的国际交流和合作也在日益提升，特别是与世界卫生组织和其他国家在护士培养及专业技术，包括一些标准、规范的交流过程中也在互相促进，大家不仅通过交流共同进步，也分享着世界各国的护理经验。在党和政府的重视和社会共同努力下，护理事业健康发展的态势也为人民群众福祉带来了很多贡献。

郭燕红表示，未来要从四方面进一步促进护理事业的健康发展。第一要加强护士队伍建设，贯彻实施好护士条例，维护好护士权益，为他们营造更好的职业环境，更好的维护他们的权益，更好的保护他们的职业安全，关心关爱一线护士，让他们在工作岗位上心无旁鹜地为人民群众做出专业的贡献。

第二，要加大护士培养。护士职业生涯的一生都离不开培训，从职前、毕业后教育到各专业的专门培训，通过培训和教育提升护士专业水平和素养，是提高这支队伍战斗力的一个重要支撑。

第三，对接人民群众的健康需求，让护士的工作既能够“顶天”在技术上不断提升，更能够“立地”，人民群众的健康需求在哪里，哪里就有护士的身影，在内涵和外延上满足人民群众的健康需求。

第四，加大对护士的宣传。护士的工作是平凡的，更是神圣的，他们平凡的工作是在挽救每一个不平凡的生命，希望大家共同宣传好护理工作当中每一个敬佑生命的闪亮点，让全社会都能够理解、爱护、支持这支队伍。