4月5日，新冠肺炎与超声学术会议在线举办。会议由中国研究型医院学会肌骨及浅表超声专业委员会、首都医科大学附属北京朝阳医院主办，中国中医药信息学会超声医学分会、北京中西医结合学会超声医学专业委员会、北京市朝阳区超声医学质控中心协办。该会议主题包括我国新冠肺炎防治取得阶段性成效，超声医学发挥了哪些重要作用，有何经验启示、今后如何发力发展。

会议期间，首都医科大学附属北京朝阳医院超声医学科郭瑞君主任基于医生全副武装进入新冠隔离病房、望触扣听闻受到限制的特殊境况，提出了有别于传统超声（检查单式、脏器式）的“序贯式超声”，即连续、实时、不间断、定检查设备、定检查人员。进而指明临床新超声时代的合作之道：临床思维+超声检查+指导临床+精准医疗。同时他提出，为了适应突发事件、不再是遭遇战，医院大楼建设之前超声医学科布局必须明确，两通道三区域、一室一患，生活区及工作区必须区分；探头、设备消毒、一次床单使用等等必须引起重视，有效避免交叉感染；对超声医生来说，和患者近距离长时间接触也是对超声医生最大的威胁。

北京清华长庚医院超声科张华斌主任作了题为《肺超声主要征象肝静脉门静脉频谱分析》的学术报告。他系统地归纳了肺部超声主要超声征象以及肝静脉、门静脉超声基本原理及正常表现，指出没有超声基础的超声使用不会建成高楼大厦。无论超声医生还是使用超声的临床医生必须认真学习超声基础知识、超声基本原理、伪像等等，并且参加正规超声培训后才能从事超声工作，超声报告只能由超声医生完成，临床医生只能使用超声工具。

华中科技大学同济医学院附属协和医院超声影像科谢明星主任从新冠疫情开始之初，就身先士卒带领科室团队进入隔离病房，是第一批将超声应用于抗疫一线并向全球分享经验的超声医生之一。他从基础病变，病毒对器官的损害、并发症，监测病情的发展与转归，引导、协助临床治疗等几方面详细介绍了来自一线的宝贵病例经验。同时，谢教授还介绍了和世卫组织团队研讨超声在抗击新冠重要作用的案例。

武汉市金银潭医院超声介入科屈亚莉主任所在的武汉金银潭医院是第一个新冠危重症定点医院，堪称这场世纪疫情的“风暴之眼”。屈主任及其带领的超声团队在疫情爆发初期与新冠疾病仓促遭遇，从 2020 年 2 月16日开始，屈教授与郭教授展开沟通、合作，及时调整并理清思路，摒弃传统超声即申请单式超声，改为以“序贯超声”（系统序贯、时间序贯）的思路配合临床一线医生，用 1600 多次成功的床旁超声检查，为打赢这场“遭遇战”发挥重要作用。多个关键时刻，序贯超声——临床医生第三只眼为临床决策、救治患者起到了决定作用。屈主任超声团队的英勇、专业的表现也得到了国家卫健委专家组的高度肯定和认可，临床超声、序贯超声开始潜移默化、悄然而起。

北京中日友好医院 SICU 段军主任作为一个在武汉前线驻守了 70 多天的医生，段军从一个重症医生的视角，给大家介绍了超声这个有力武器给重症学科带来的冲击与提升，并评价重症超声既“无所不能”（从头到脚全身部位），又“无所不在”（几乎所有重症应用场景）。最后段军还分享了中日友好医院这几年的重症超声创新培训宝贵经验，指出了一个重症医生的超声进阶之路：标准切面-切面解读-临床结合，危重症医生和临床医生有巨大合作空间。

北京市朝阳妇幼保健院新生儿科/NICU刘敬主任以近三年的实践总结归纳，介绍了超声用于新生儿肺部疾病诊断的宝贵经验：1.超声在NICU临床工作中，发挥了不可替代的重要作用；2.超声、尤其肺脏超声与临床的融合是大势所趋；3.不会超声的医师：将可能胜任不了临床工作、尤其是急重症工作；4.要求NICU的医师全面掌握各种超声技术。刘敬教授在报告结束时呼吁：使用超声替代x线检查常规用于新生儿肺脏疾病的诊断和鉴别诊断！不会使用超声的临床医师不会成为好的临床医生，临床医生需要正规超声培训。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖是国内顶级的呼吸疾病专家，这次作为中央专家组成员在 1 月 18 日就临危奉命奔赴湖北一线指导抗疫工作。童教授从呼吸支持治疗策略、通气镇静药物、谵妄管理、早期肾脏替代治疗、静脉血栓预防等方面给大家介绍了来自一线的宝贵经验。童朝晖教授在鄂期间和中央专家组其他成员一起，为推动实施增派呼吸重症医生驰援武汉、应收尽收、改造病房、建立方舱医院等措施发挥积极作用。

空军特色医学中心超声科刘禧主任以生动的案例为切入点，刘禧教授介绍了重症超声的优势与注意点，即：问题导向、实时实地、逐级多目标治疗导向、多器官系统整合复杂病情。指出超声医学科本身已经开始进入急危重症超声领域，并有着自己独特的超声思维，今后应与临床危重症医生加强合作。

首都医科大学附属北京朝阳医院超声医学科曹文副主任介绍了北京朝阳医院超声团队与武汉市金银潭医院功能科合作，就防范 COVID-19 危急重症患者急性肾损伤（AKI）风险所做的工作和自己独立思考，强调了序临床-序贯超声在新冠疾病 AKI 的巨大预警作用。

首都医科大学附属北京朝阳医院超声医学科李硕作了题为《超声结合 D-二聚体监测评估重症 COVID-19 肺炎患者静脉血栓栓塞症及死亡风险》的学术报告，介绍了北京朝阳医院十五、十一五、十二五ＤＶＴ－ＰＴＥ大量引领本区域国家水平的经验积累，以及本次与新冠疾病遭遇通过与其他优势团队沟通，马上抓住ＤＶＴ－ＰＴＥ与Ｄ－聚二体升高时突发事件危险因素的经历。除了超声评估重症 COVID-19 肺炎患者静脉血栓栓塞症及死亡风险主题外，他还分享了超声仪器消毒防护及超声学术投稿等宝贵经验。

首都医科大学附属北京朝阳医院超声医学科梁晓宁副主任作了题为《介入性超声在胸膜及肺部疾病中的应用》的学术报告。他用翔实的案例，深入浅出地分享了北京朝阳医院超声团队关于介入性超声在胸膜及肺部疾病中的应用探索，强调了术前检查、知情同意、术中监护、选择适应症并与临床结合、共赢的重要性。

中国人民解放军总医院海南医院超声科吕发勤主任作题为《基于5G 的远程超声在 2019 新冠疾病的应用价值—远程超声今后又一超声医学的发展方向》的学术报告。吕教授介绍了远程超声（带机械臂和不带机械臂两种）在此次疫情期间发挥的重大作用，主要的三种应用场景：患者端缺乏医生、患者端缺乏超声医生、患者端缺乏有经验的超声医生；总结了远程超声三大优势：解决疫区超声医生缺乏、充分利用异地优质超声专家资源、减少进入隔离区医务人员，减少暴露。同时以一个连续监测的新冠病人的超声和 CT 对比变化过程案例，让大家形象直观地了解新冠病人治愈过程的肺部超声征象变化。据了解，吕教授这个生动的案例是在深圳华声 5G 远程超声四叶草上，通过上级医生远程指导下完成的，堪称一次远程超声特殊场景应用的典范之作。

唐山市丰润区人民医院院长宓士军院长从“结构与功能”等八个结合，深入浅出地分享了自己数十年从事临床超声心得与体会，提出了下阶段临床超声面临的挑战：如何让临床理念与超声技术有机结合，形成共识？更提出了目前的机遇所在：超声医生开始认识到了临床思维的重要性，而临床医生同样开始认识了超声技术的重要性。

首都医科大学宣武医院疼痛科武百山教授作为国内知名疼痛超声专家，结合实例给大家生动分享了可视化超声技术在急慢性疼痛中的应用、学习方法、培训流程，作了题为《可视化超声在急慢性疼痛中，如何应用？如何学习？如何培训？》的学术报告。。

会议结束前，为了促进医学同道对先进超声仪器设备的了解应用，首都医科大学附属北京朝阳医院超声医学科巩丽焕主任应用高档彩超－佳能Ｉ９００做了精彩的肺部超声、膈肌超声演示，介绍了设备调节、探头选择、肺超声、膈肌超声正常声像图以及客观半定量评估，图像清晰、讲解明了。巩老师表示，只有把超声原理基本讲解、图像认知及临床相结合才能够满足临床需求。