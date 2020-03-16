助力全球抗疫 我科学家分享肺部超声影像学诊疗经验

记者从中南大学湘雅医院获悉，该院重症医学科张丽娜教授团队，近日在国际杂志《重症医学》上在线发表论文，首次分享新冠肺炎肺部超声影像学特点，及运用肺部超声指导诊疗的经验。而这，有望助力全球新冠肺炎的诊断和控制。

截至3月12日，新冠肺炎的全球病例已超过13万例。相关重症患者，因易并发呼吸衰竭和多器官功能衰竭导致死亡，而成为救治中的难点。

在武汉一线抗疫工作中，采用重症超声技术救治重症患者的张丽娜团队认为，重症患者的血流动力学不稳定、严重呼吸衰竭无法转运，及新冠病毒的高传染性等，均限制了肺部CT在部分患者特别是危重症患者中的应用。不过，重症超声作为近年来，急危重症领域的十大进展技术之一，和其具有的床旁、动态、实时、可重复等特点，能为无法进行肺部CT的患者提供肺部影像学筛查，帮助早期诊断和分级预警，及启动治疗。

“相比肺部CT，重症超声可实现床旁动态评估，进行多目标整合评估，与其他监测手段共同获得重要监测和评估数据，并可贯穿于呼吸衰竭原因筛查、肺部病变评估、肺保护性通气治疗实施、心脏动力学评估和循环管理策略制定、ECMO管理等全过程，为诊断与治疗调整提供及时、准确、个体化的指导。”张丽娜说。

而依据团队2月初以来，在武汉救援中的实际应用经验，张丽娜团队还牵头制定了中国重症超声研究组、中华医学会重症分会《基于重症超声的重症新型冠状病毒肺炎救治建议》。（记者俞慧友 通讯员严丽）