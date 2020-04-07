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北京“米袋子”货足价稳

市民不必囤积粮食 

2020年04月07日12:59 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市粮食和物资储备局副局长、新闻发言人王德奇表示，我国粮食供求总体宽松，本市粮食供给充足、储备到位，能够满足消费需求，市民不必集中采购和在家中囤积粮食。

据介绍，近年来，北京市与黑龙江、吉林、河南、河北、山东等7个主产区，建立了良好的粮食产销合作关系，政府之间、部门之间、企业之间通过签订战略合作协议等方式，不断巩固和拓展粮源供给渠道。北京首农食品集团在外埠建立了多处粮源基地，“一手粮源”的掌控能力接近全市消费量的70%。

疫情发生以来，本市骨干加工企业及时复工复产，增加产量和市场投放量，50%的米面可以在市内加工企业生产。北京周边地区加工企业较多，能够实现从原粮到成品粮的快速转化。除正常贸易渠道外，政府通过定向销售和公开竞价交易等方式投放储备原粮，保障加工企业原料供应。

北京是“北粮南运”的重要物流枢纽。粮食总供给大于粮食总消费，在北京落地的粮食中，除满足本市需求外，还有20%的粮食在京中转流入外省市。小麦主要来自河北、河南、山东等地。稻谷主要来自东北三省。粮食营商环境持续优化，粮食物流体系健全，粮食流通效率高。对全国各地的名特优产品吸收力较强，粮食品种丰富。

本市还建立了完善的政府储备和应急投放体系。北京市地方粮食储备相当于6个月市场供应量。若加上其他性质的粮食，北京辖区内粮食库存相当于10个月的市场供应量。疫情期间，成品粮储备量由15天增加到36天的市场供应量。再加上企业的商品库存，全市成品粮库存相当于48天的市场供应量。市、区两级政府都有粮食应急供给预案，全市共有800多个应急供应网点，配备了必要的应急运输、配送能力，能够确保应急状态下的粮食有效供给。

王德奇透露，近三年来，本市粮食进口数量不大，主要用于品种调剂。2019年实际进口粮食只有12万吨，国际市场粮食形势变化对北京粮食市场影响有限。北京市粮食和物资储备局还将加强货源组织和调度，加强储备粮执法检查，确保首都粮食市场供应和价格稳定。（记者 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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