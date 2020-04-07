“智慧健康”服务体系的深圳模式

（原标题：《"智慧健康"深圳模式》）

正如过去40年从小渔村到一线城市的跨越式发展，作为改革开放前沿阵地的深圳，40年后又走在了时代发展前列。

新冠肺炎疫情期间，作为国内最具有创新能力的互联网城市，深圳凭借“互联网+”、大数据、5G、人工智能、物联网等科技手段，让居民足不出户就能解决健康问题，享受医疗服务。

让信息多跑路，让百姓少跑腿。近年来，深圳市卫健委“硬件建设”和“软件服务”两手抓，在扎实推进卫生健康信息化工作，加快互联网医院建设的同时，全面开展全民智慧健康便民惠民服务,破解百姓“最后一公里”看病难、看病繁等难题，切实提升百姓看病就医的获得感和幸福感。

在构建“智慧健康”服务体系的实践与探索中，深圳从未停止过脚步。

看病就医“一码通”

深圳市中心的莲花山公园，1992年1月22日，邓小平在这里亲手种下一棵高山榕。从山顶广场向南眺望，可以看到深圳市儿童医院。

深圳市儿童医院占地仅60余亩，却承担着全市及周边十几个地区的儿童医疗保健任务，以往，这里的门诊大厅常常人满为患。

“排队中，家长争吵、打架是常有的事。”

“排队3小时，看病3分钟。”

……

谈及此前的就医体验，曾在医务科工作多年的深圳市儿童医院院长麻晓鹏说。

前不久，在门诊大厅里，李红（化名）推着婴儿车正在使用自助服务机。她先将电子健康码放在扫描区，然后在自助挂号机前操作，动作娴熟。

“相比老大那会儿，老二现在看病太方便了。”李红告诉记者，她早上10点约上号，下午3点到医院取号、就诊、缴费、检查、打印报告，“整个过程基本不超过一小时。”

李红手中的电子健康卡以个人专属二维码形式呈现，相当于一张健康身份证。

按照国家电子健康卡管理规范，深圳建设了全市电子健康卡管理平台，关联居民个人信息、身份证、金融卡等，实现医疗卫生机构“一网联通”，优化再造服务流程，实现看病就医“一码通”。

2018年12月，广东省电子健康卡首发仪式在深圳举行，北京大学深圳医院、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院等7家医院正式试点应用。

“推行以电子健康码为载体的实名就医，梳理全流程扫码就医流程，打通移动医保支付环节，以此为居民提供连续性医疗服务，同时医生也可以动态掌握其健康情况。”深圳市医学信息中心主任林德南说。

截至2020年3月19日，电子健康码已在深圳市64家医院和所有社康中心正式应用，发码量超过1575万张，用码量达2173万人次，日均用码超过10万人次。

深圳市儿童医院门诊部主任丛敏介绍，2014年医院日均门诊量达3500多人次，如今日门诊量最高可达8516人次，“尽管门诊人次不断攀升，依然可以做到人多不乱，井然有序。”

除此之外，电子健康码在新冠肺炎疫情防控期间，还发挥着精准防疫作用。3月18日，基于居民《流行病学史问卷》反馈信息，通过大数据分析，深圳对居民院内就医实施“红色（高风险）、黄色（重点关注）、绿色（正常）”三色动态管理。

根据3种颜色，医生接诊时可快速识别患者健康状况，同时守好患者入院“第一道”防线，减少院内交叉感染。

与此同时，为避免居民线下扎堆就医，深圳市31家医院开设线上发热咨询服务，为发热患者提供诊疗释疑，其中20家医院还开设线上复诊、在线处方、药品配送等服务，让居民不出家门就能解决日常健康问题。

据统计，截至3月19日，深圳市线上咨询累计达30.2万人次，其中关于新冠肺炎咨询累计已达20.5万人次，占比达67.9%。线上诊疗累计21358人次，开具电子处方累计达17520人次。

全科医生邱珊娇与方伯夫妇。图/贾伟

补齐基层短板

医改启动之初，深圳面临医疗“资源总量不足，结构不合理，资源不均衡”等问题，而社康医疗机构是破解这些问题的主要抓手，要想吸引患者首诊在基层，一是靠政策支持，二是要“强基层”，软硬实力都提升，做到“留得住患者”。

在推进分级诊疗、引导优质医疗资源下沉的过程中，医疗信息化起了关键作用。

在深圳，“互联网+医疗”改变的不仅是就医方式，更是在整合医疗资源、引导优质医疗下沉、推动分级诊疗制度建设等方面产生促进作用。

近日，罗湖区黄贝岭社区健康服务中心，全科医生邱珊娇忙完上午的病房探视后，换上印有“家庭医生服务”字样的制服，来到村民方伯家中巡诊。

2014年10月，方伯的老伴儿出现大面积脑瘫，5年来就诊于深圳多家医院，前不久转诊回家休养。

作为深圳典型的城中村，黄贝岭村达到法定退休年龄的老年人有 700多人，其中75岁以上的有 200多人。黄贝岭社康中心主任黄文静介绍：“像方伯家这样的家庭病床，全村还有33张。”

邱珊娇打开手机里的 “社康通”小程序，里面详细记录了社区老人的所有社康服务信息，包括就诊记录、随访记录、处方、健康指导、电子病历等。“便捷、详细、连贯，减少诊疗误差。”谈起用户感受，邱珊娇如是说。

“这款小程序适用于老年人慢病管理，历次就诊信息都会记录在案，便于医生系统性查询。”黄文静说。

自2017年起，罗湖医院集团所辖医院与社康中心的转诊通道被打通。罗湖医院集团副院长、社康管理中心主任林锦春介绍，通过信息化系统实现双向转诊“无缝对接”。

据东门社康中心副主任郭志红介绍，病人需要向上转诊时，其诊疗资料会通过信息系统传到上级医院，医生打开电脑就能一目了然；向下转诊时，医院将资料通过信息系统传给社康中心，社康医生一天之内提供后续服务。

此外，东门社康中心还定期组织专家坐诊，检验检查上传至医学影像中心由三级医院出诊断结果，定期远程会诊等，从而实现“基层首诊、急慢分治、上下联动”。

林锦春表示，逐步实现慢性病管理社区化，将慢性病患者留在社区，为大医院释放出更多医疗资源，以此为分级诊疗提供有力支撑。

“小病进社康，大病到医院”如今在深圳已不再是一句口号。2019年，深圳社康医疗机构已承担全市三分之一的诊疗量。

“智慧健康医疗”之路有很多条，但最终的目标只有一个：一切为了百姓健康。通过改革，深圳实现从“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。

深圳市卫健委主任罗乐宣

构建“智慧健康”服务体系

目前，在拥有2000万常住人口的特大城市，深圳已建成1500余万份居民电子健康档案，档案包含既往病史、诊疗信息等个人医疗健康信息，已纵横联网，实现了市、区、社康三级区域互联互通。

其中，自2018年开始实施的医院间医学检验和影像检查结果互联互通互认，目前已在全市所有公立医院和社康中心实现。

在此基础上，“社康通”小程序、“健康深圳”APP和“深圳健康网”等，作为“智慧健康医疗”的重要载体，在全市广泛应用。不仅如此，与其绑定的电子健康卡码，还将延伸到院内停车、消费、就餐等收费环节，为居民提供 “一码通”服务。

如今，深圳已在整个城市层面实现以人为本的全生命周期的便民惠民服务、精细化健康管理。而在推进区域医疗健康信息一体化上，相对技术而言，难度最大的是协调各方资源和诉求。

曾经，医院间检验检查各自为政，百姓“看病繁”“看病难”问题严重。自从深圳市级平台打通了检验互联互通互认，不仅患者就医成本下降，同时“大医院扎堆做检查”等问题得到有效缓解。

接下来，深圳将继续以智慧便民为导向，通过“抓重点、补短板、强弱项”方式，加快医院信息化的应用端建设。

“相对其他一线城市，深圳有两大优势：一是深圳建市仅40年，是一座年轻的城市，年轻人较多，所以整座城市更易于接受信息化使用。其二，华为、腾讯、平安等科技巨头多，政企合作高效，将科技优势转化为发展优势，加快推进智慧健康服务体系建设。”深圳市卫健委主任罗乐宣说。

作为国家电子信息产业重镇和首批5G试点城市，随着5G技术的广泛应用，深圳也将探索5G技术远程示教、远程会诊、远程手术、院前急救、远程查房等应用。其中，深圳市人民医院“医疗卫生三名工程”董家鸿院士肝胆胰外科团队借助5G技术完成了全国首例肝胆外科远程术前讨论和术中指导。此外，深圳市第三人民医院与中国电信、华为签署5G战略合作框架协议，联手打造深圳首家5G智慧医院。

下一步，深圳将全力推进“12361”工程实施建设，加快“1个区域全民健康信息平台，2大重要保障体系、3大健康核心库、6大业务应用信息系统、1项健康惠民云服务”等建设，确保到2020年实现一个共享平台、一码服务一生、一网协同运行、一体协同监管的“四个一”发展目标。在构建医疗卫生高地、推进卫生健康科技创新、打造智慧健康服务体系三方面实现新突破。

（应采访对象要求，李红为化名。）