“主动练”养成好习惯

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居家健身成为许多人的选择，带动各类线上赛事、活动发展。这既为体育产业的发展和转型提供了新方向，也为推广群众健身提供了新思路。随着人们健康意识的提升，越来越多的人主动锻炼，养成良好的运动习惯。

近两个月来，体育社会指导员李玉明每天下午都会拍摄一段自己的健身操视频，分享到社交平台。“宅”在家中的这段时间，他成了很多人的“居家健身教练”。“一条视频的点击量通常会超过10万，看得出大家对运动指导的需求很大。”每日坚持线上发帖，让李玉明收获了不少粉丝。

“宅家”不能忽视运动。体育明星、体育社会指导员录制健身视频，向大众推广简单易学的锻炼方式。相关行业也积极进行线上布局，健身小程序“打卡”、“线上”挑战赛招募等多种形式提升了大众的参与度，也带动人们养成良好的运动习惯。

健康意识提升

家住深圳的网友“谟瑜”，结合网上视频自创了一套锻炼“秘籍”。“锻炼多了，总结出了一些经验，不同项目搭配着练，枯燥的健身过程也变得有趣了。”在她看来，每天运动出出汗，心情都变好了，希望早点练出好身材。

如今，越来越多的人意识到健身和健康的重要性，“宅家”的时光中，很多人从健身“初体验”到逐步制定健身计划和目标。从长期来看，人们在此期间养成的运动习惯会得到相当程度的保留，健身运动有望成为生活常态。

各类线上赛事、运动会应运而生，让居家运动不再单调。国家体育总局社会体育指导中心联合知名运动员推出的“线上亲子赛”，邀请家长和孩子共同参与，在健身的过程中收获亲子互动的乐趣。在上海市杨浦区四平路社区，体育指导员、家庭健身指导员为了增加居家锻炼的趣味性，推出了健身“宝典”，其中既有适合老年人练习的木兰拳、广场舞，也有年轻人喜欢的有氧操、小朋友感兴趣的健身小游戏。以社区为平台，居民们居家锻炼的热情得到进一步激发。

“云健身”秀创意，也在一定程度上满足了人们的社交需求。在四川省成都市体育局主办的“健身达人就是你”活动中，市民“晒”出的居家锻炼视频花样百出，桌上台球、晾衣竿热舞等精彩的健身创意引来网友纷纷点赞。

国家体育总局体育科学研究所研究员张漓认为，随着公众健康意识的进一步提高，越来越多的人从被动运动变成主动锻炼。“一方面，加强锻炼将防治疾病的关口前移；另一方面，健身能够提升生活质量。”

产业迎来机会

疫情期间，阿里体育联合优酷少儿推出了“在家也能上的体育课”项目，近2000集少儿亲子体育课程、220余场直播，吸引了超千万用户观看、参与。其中重点打造的“冠军体育课”已完成4季节目，邀请了多个体育项目共27位冠军出镜。该项目负责人安国认为，最近两个月体育机构从线下到线上的集体转移已是明显趋势。

在北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬看来，线上模式为人们参与体育运动提供了有效路径，有望为产业和行业发展带来新的机会。

据统计，许多健身、体育培训类APP在疫情期间的用户活跃度有了数倍增长，线上课程的开发和完善也为大众提供了多样化选择。齐动力网球推出了一款叫作《熊孩子居家运动攻略》的课程，受到很多家长和孩子的欢迎。青少年篮球培训机构东方启明星将已有的线上课程免费向学员开放，并通过与视频平台合作，分发给更多家庭。将“主战场”转移到线上，可以为品牌赢得关注度，积攒口碑，但未来能否催生新的商业模式，还有待进一步开掘。

线上模式或许将带来行业变革，让健身培训机构、体育媒体平台更加重视大众需求，重新进行业务布局。业内人士认为，随着人们健身意识提升、消费需求增加，将为产业发展注入新动能。以线上技术为支持、线上线下结合的健身休闲服务，或将成为行业转型的方向之一。

健身服务升级

疫情期间，各地因地制宜，积极调动体育资源，将一系列接地气的居家健身活动送进千家万户。在哈尔滨的首届全民健身线上运动会中，广播操、开合跳、平板支撑等几项易于居家进行的体育项目颇受欢迎。

青海省开展“全民健身、抗击疫情”活动，体育协会与社会力量积极参与，涌现出近千名网络“居家健身教练”。辽宁举行的“居家健身达人秀”、上海发布的“我爱我家健康屋”等活动，也在倡导健康生活方式，为群众健身运动的开展提供了新的思路。

日前，多地的体育场所陆续恢复营业。在上海洛克公园（缤纷城馆），这些天已有不少球友预约进场。据相关负责人介绍，目前球场采取预约、登记等方式进行人数控制。

不过，专家表示，恢复户外运动还是要循序渐进、量力而行。国家体育总局体育科学研究所国民体质研究中心主任助理冯强建议，如果“宅家”期间没有保持规律的运动状态，恢复运动后不要猛然增加训练量，“不能操之过急，每周提升10%—20%的训练量是比较合理的安排。”他同时提醒，运动前的准备活动和运动结束后的拉伸放松都很重要，可以减少运动损害，有助于恢复身体状态。

参与健身并不难，关键在于找到适合自己的运动，并在科学指导下进行。首都体育学院教授钟秉枢认为，应总结疫情期间的经验，探索建立社区体育健康等社团组织。“这样既能带动居民参与体育运动和健康活动的热情，又可以充分发挥体育的社会整合作用，扩大群众参与，反映群众诉求，推动社区健身服务提质升级。”

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 15 版）