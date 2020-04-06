非法入境怎么办？ 国家移民管理局：强化巡逻依法遣返

人民网北京4月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，我国陆地边界线长达2.2万公里，陆地边境开放的口岸91个，除此之外，还有数量众多的边民通道、便道、小路，情况非常复杂，境外疫情自陆路方向向我输入的风险高。

刘海涛介绍，为防控陆路方向向我国输入的风险，国家移民管理局主要加强了以下几方面的措施：

一是从严限制不必要的出入境活动。首先是禁止第三国人员从边境口岸出入境，暂停签发因非必要事由申请的各类边境地区出入境证件，暂停陆路口岸通道客运功能，劝阻旅游、访友等非必要事由的出入境行为，境外人员包括边民出入境的人员数量已从疫情发生前每日的6万多人下降到目前每日1万余人次，下降幅度达到了8成多。

二是从严管理出入境口岸和通道。对之前已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性口岸延期开关，协同相关地方部门对关停的边境口岸通道加强值守看管。

三是从严查验出入境人员交通运输工具。积极支持配合边境省区所在地政府落实入境人员集中隔离的措施，对于出境的内地居民边检人员在检查时都要核查最近一次的入境记录，如果发现14天内有入境记录的，依法阻止出境，并依法依规予以处理。积极协同海关检疫部门加强入境人员和交通运输工具的检疫检查，对体温超标的外籍人员依法阻止入境。

第四，强化边境地区的巡逻管控。严厉打击非法入境活动，对查获的非法入境人员及时依法遣返出境，确保边境地区安全稳定。