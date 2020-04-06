国家卫健委：4月5日0—24时新增确诊病例39例 其中1例为广东本土病例

人民网北京4月6日电（董童）国家卫生健康委于6日在官网发布的《截至4月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例，其中38例为境外输入病例，1例为本土病例（广东1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例10例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例114例，解除医学观察的密切接触者2151人，重症病例减少30例。境外输入现有确诊病例693例（含重症病例22例），现有疑似病例88例。累计确诊病例951例，累计治愈出院病例258例，累计死亡病例0例。

情况显示，截至4月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1299例（其中重症病例265例），累计治愈出院病例77078例，累计死亡病例3331例（湖北核增1例），累计报告确诊病例81708例，现有疑似病例88例。累计追踪到密切接触者713988人，尚在医学观察的密切接触者16154人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例69例（武汉69例），新增死亡病例1例（武汉1例），现有确诊病例577例（武汉574例），其中重症病例234例（武汉231例）。累计治愈出院病例64014例（武汉46863例），累计死亡病例3212例（武汉2571例，孝感核增1例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者78例,其中境外输入无症状感染者40例；当日转为确诊病例5例（境外输入5例）；当日解除医学观察50例（境外输入4例）。尚在医学观察无症状感染者1047例（境外输入275例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1297例：香港特别行政区890例（出院206例，死亡4例），澳门特别行政区44例（出院10例），台湾地区363例（出院54例，死亡5例）。