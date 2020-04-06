北京基本阻断疫情 将常态化防控

在第72场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建在会上介绍首都疫情形势。他表示，从全国来看，北京基本阻断新冠肺炎疫情扩散蔓延。在全球疫情不断加速蔓延的态势下，北京的疫情防控在短期内完全结束是不可能的，很有可能较长时期处于疫情防控状态。

徐和建先从三个维度分析了当前的疫情数字。从全球来看，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，势头不断加剧，世卫组织实时统计数据显示，截至北京时间4月5日零时，全球确诊新冠肺炎1056159例，死亡57206例，目前全球已经有207个国家和地区出现新冠肺炎病例，中国以外超过97万例。根据美国约翰斯·霍普金斯大学4日发布的全球新冠疫情最新统计数据，截至北京时间4月5日8时51分，全球确诊病例达到1201591例，死亡病例64703例。

从全国来看，基本阻断新冠肺炎疫情扩散蔓延，但还有境外输入病例和零星散发病例。截至4月4日24时，现有确诊病例1376例，累计治愈出院病例76964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例81669例，现有疑似病例107例。从北京来看，北京基本阻断新冠肺炎疫情扩散蔓延，但仍有在院治疗病例和境外输入病例，截至4月4日24时，北京累计报告境外输入确诊病例170例，治愈出院病例40例，在院治疗130例。北京累计报告本地确诊病例416例，出院例401例，在院治疗7例，两者合计北京确诊病例586例，治愈出院441例，在院治疗137例，病亡8例。

徐和建说，从这三组数据来看，当前，首都北京的疫情防控形势依然严峻复杂，不可掉以轻心。有两个关键词值得重视，一是疫情防控常态化。在全球疫情不断加速蔓延的态势下，作为国际交往中心的首都北京，疫情防控在短期内完全结束是不可能的，很有可能较长时期处于疫情防控状态。这是基于首都疫情防控的复杂性、长期性、艰巨性所决定的。因此，顺应疫情防控常态化特点，仍要坚持“外防输入、内防反弹”的策略，科学精准分析，研判疫情走向，坚持严防死守，精准防治。第二个关键词是紧抓窗口期。全国范围内和北京市基本阻断疫情传播，虽有境外输入和零散病例发生，但疫情防控总体可防、可控、可预期，因此现在是在确保疫情防控前提下，加快复产、复工、复业，全力以赴恢复正常生产生活的窗口期要紧紧抓住，不可错失良机。（蒋若静 武文娟）