升级无症状感染者管理 重在防疫情扩散

在4月2日的新闻发布会上，针对无症状感染者的监测和管理办法，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌介绍，目前无症状感染者的报告、流行病学调查和密切接触者管理的要求和确诊病例是基本一致的。

为什么现在要对无症状感染者和密切接触者升级管理，理由是，避免病毒的传播和疫情扩散。

新加坡的一项研究表明，无症状感染者在发病前可以传染他人。近日，新加坡卫生部、新加坡国家传染病中心的团队在美国疾控中心旗下发病率和死亡率周报(MMWR)上发表的最新文章表明，感染者在出现症状前就排出病毒，因而在发病前就可以传播病毒。这项研究也提供了更好的理由，需要对无症状感染者以及密切接触者进行和确诊患者和密切接触者一样的管理。

首先对无症状感染者要集中医学观察14天，在两次(间隔24小时)核酸检测阴性后可在定点医院解除隔离，但还需参照确诊病例康复期管理要求，转至集中隔离点继续观察14天。如果核酸检测仍为阳性，则要继续集中隔离并进行医学观察。个人在家自行隔离是不允许的。

其次，对于所有密切接触者，无论是确诊病例、疑似病例还是无症状感染者，这三类人的所有密切接触者都要实行集中隔离医学观察，只是在没有条件的地方可以进行居家医学观察，观察期限是跟确诊病例或者无症状感染者最后一次接触后的14天。如果疑似病例被排除后，其密切接触者的医学观察隔离也会解除。

现在要明确的是，无症状感染者的报告、流行病学调查和确诊病例基本一致以外，在对确诊病例、疑似病例和无症状感染者的所有密切接触者的管理要求上也是基本一致的，主要体现在医学观察上面，即对所有密切接触者着重于观察是否出现发热和各种症状，并按规定进行病毒核酸检测。由于有医学要求，需要集中观察，以便医疗专业人员进行有效管理。

这样做的好处在于能“及时止损”。有相当数量的密切接触者会在一段时间后被病毒感染，然后还会转化为确诊病人。此时如果集中医学管理，就会在发现核酸检测阳性并确诊后的第一时间进行医疗处置，这样就能减少对他人的传染。

香港大学研究团队对23名患者进行分析，发现患者唾液中的病毒载量在出现发热、咳嗽等新冠肺炎症状的第一周，就达到了最高峰。这一结果发表在最新一期《柳叶刀·传染病》上。这表明，新冠肺炎患者在病程早期症状轻微的时候具有极强的传染性。这也意味着，在检测出病毒核酸阳性和病人出现症状后应当对症治疗，并且进一步加强隔离措施，否则既可能延误治疗，还可能感染更多的人。

不仅是无症状感染者和密切接触者需要等同于确诊病例的管理一样，对其他可能的传染源也要进行等同的管理。一是除了外交人员以及从事重要的经贸、科研、技术合作的人员之外的所有入境人员，要按要求转运到指定的医学观察场所进行入境后14天的医学观察。二是出院病例出院后，要继续进行14天的隔离管理和健康状况监测。

对于无症状感染者和密切接触者进行隔离医学观察，应当让其知晓这是应尽的义务和履行法律责任，不过，对于他们的集中隔离需要提供较好的条件，而且应当让被隔离者保持社会联络，通过微信、电话，与外界和亲朋好友进行沟通交流，借助与亲朋好友的互动，来缓解压力，转移注意力，从而有助于集中医学隔离的顺利完成，减少病毒传播，最终战胜疫情。（张田勘）