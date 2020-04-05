热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家药监局：我国已审批25个检测试剂 日产能426万人份

2020年04月05日17:06 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就加强医疗物资质量管理和规范市场秩序工作情况举行发布会，会上，针对我国出口的个别新冠病毒检测试剂准确性不高的说法，国家药品监督管理局器械监管司副司长张琪表示，中方通过外交渠道推荐有资质出口企业与外国采购商沟通协商，外方采购商未反映通过上述渠道采购的物资有质量问题。

同时，张琪介绍了国家药监局审批的新冠病毒检测试剂有关情况。

一是快速审批保障供应。截至3月31日，国家药监局已应急审批25个检测试剂，其中核酸检测试剂17个，抗体检测试剂8个。在产能上，核酸检测试剂产能达到306万人份/天，抗体检测试剂产能达到120万人份/天，总体产能达到426万人份/天。

二是质量安全有保障。疫情发生以来，我国使用大量检测试剂，用于临床检测。实践证明，这些检测试剂具有较好灵敏度和特异性，能够满足临床需求，可有力保障疫情防控需要。

三是严格按照使用说明书进行操作。国家药监局应急审批的检测试剂产品分为两类，分别是核酸检测试剂和抗体检测试剂，其中抗体检测试剂仅用作对新冠病毒核酸检测阴性疑似病例的补充检测，或在疑似病例诊断中，与核酸检测协同使用，不作为新冠病毒感染者确诊和排除的依据，不适用于一般人群筛查，抗体检测试剂仅限医疗机构使用。

张琪表示，近日，国家药监局在原有查询渠道基础上，将新冠病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等五大类防疫医疗器械注册信息，进行整合汇总，相关信息可在国家药监局网站专栏中查询。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn