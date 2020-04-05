商务部：严把医疗物资出品质量关 严惩扰乱市场秩序行为

人民网北京4月5日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部外贸司一级巡视员江帆表示，生命高于一切。医疗物资的质量安全直接关系人的生命健康，在全球疫情防控特殊时期，更要果断采取严厉措施，进一步严格控制医疗物资产品质量，规范出口秩序。

江帆表示，最近，商务部会同海关总署、药监局发布公告，要求出口的检测试剂等五类产品必须获得我国药监部门资质，符合进口国和地区的质量标准要求。商务部会同相关部门在生产、认证、通关等环节加大监管力度，对假冒伪劣、扰乱秩序的行为，一经发现将严厉打击，依法惩治，绝不姑息。

江帆表示，进口国家和地区对进入本国市场的医疗物资进行质量把控是国际惯例，在中国主动担当、严把出口产品质量关的同时，也希望有关国家和地区在进口环节进行必要的质量检验，同时在使用中严格按照产品适用范围和操作规程正确使用。至于在采购中出现的有关问题，建议双方企业进行充分沟通，依照合同约定、按照商业化原则协商解决。