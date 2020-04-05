国家卫健委：全球累计确诊病例已超过100万例

人民网北京4月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就加强医疗物资质量管理和规范市场秩序工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月4日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例30例，其中25例为境外输入病例，5例为广东本土病例；新增死亡病例3例，全部为湖北病例；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例213例，解除医学观察的密切接触者1869人，重症病例减少36例。

境外输入情况：现有确诊病例697例，其中重症病例18例；现有疑似病例107例。累计确诊病例913例，累计治愈出院病例216例，无死亡病例。

截至4月4日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1376例，其中重症病例295例；累计治愈出院病例76964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例81669例，现有疑似病例107例。累计追踪到密切接触者713110人，尚在医学观察的密切接触者17436人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例183例，新增死亡病例3例，均为武汉病例；现有确诊病例648例，其中武汉644例，这里面重症病例267例，其中武汉264例。累计治愈出院病例63945例，其中武汉46794例；累计死亡病例3210例，其中武汉2570例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者47例,其中境外输入无症状感染者16例；当日转为确诊病例3例，全部为境外输入；当日解除医学观察50例，其中来自境外输入8例。尚在医学观察无症状感染者1024例，其中境外输入244例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1261例，其中香港特别行政区862例，澳门特别行政区44例，台湾地区355例。

4月4日，现有本土重症病例降至300例以下，本土确诊病例降至700例以下，救治效果明显。国家高水平医疗团队继续坚守武汉，为重症患者“一人一策”制定治疗方案，提高治愈率。

米锋介绍，世界卫生组织最新通报，全球累计确诊病例已超过100万例，并再次强调要发现、检测、隔离和治疗每一个病例，追踪每一个接触者。境外疫情的扩散蔓延，对入境城市防控、救治和检测能力带来压力。要保持疫情防控力度，入境检疫、转运对接、医学观察、社区防控等环节要无缝衔接，严防漏洞。