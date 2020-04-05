“给你安全感”的张文宏来了！

随着疫情的蔓延，“张文宏”这个名字出现在越来越多的人的视线里。“硬核防控专家”、“新晋男神”、“最可爱的中年人”……网友们用各种各样俏皮的称呼来形容这位没有架子的专家。

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近日，为了帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情，应对疫情，复旦大学附属华山医院感染科主任、上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏教授应中国驻法国大使馆邀请，通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展，个人防护等热点问题，在解答专业疾病知识的同时，幽默风趣的个性也圈粉无数。

张文宏为什么能够“圈粉无数”，说到底还是因为疫情期间，他的每一次发言都是干货满满又言简意赅，没有模棱两可，在专业范围内，给大家斩钉截铁的意见。这些实操性很强的建议让大家充满了安全感。这种“安全感”在整个连线过程中也展现得淋漓尽致。

“最艰难的时刻已经过半了”

——信心来自冷静的分析

谈到法国目前的疫情形势，张文宏首先明确告诉大家“最近的一个礼拜里，我们和法国的医生，科学家充分交换意见。一个星期交流过三次。”他对法国的现状是了解的，所以他给出的判断准确率也会相对较高。

法国在临床微生物领域处于世界领先水平，国家所采取的抗疫策略效果也开始体现，大家可以期待疫情高峰在4月份有望降下来。根据疫情发展的特点，现阶段是最艰难的时刻，或者说最艰难的时刻已经过半了，还在坚守的留学生和侨胞要与医生充分交流，借鉴国内早期的一些抗疫经验，一定要有信心克服这次疫情。

张文宏的这种信心来自于冷静客观的分析，无疑给远在异国他乡的同胞们送上了一颗“定心丸”。

“我的普通话比较有限”

——开个玩笑帮大家放轻松

目前，法国医院只能收重症患者，华人集聚地的同胞们非常担心就医问题。面对这样的问题，张文宏先借由自己的普通话口音问题跟提问者开了个小小的玩笑缓解紧张气氛。他认为现在一个重要的问题并非是治疗的问题，而是心理问题。大家一定要放松，打破恐惧的心理。

打破心理的恐惧说起来容易做起来难。为了帮助同胞们缓解心理压力，张文宏直接把解决方案“搬”了出来。首先，亮出底牌：新冠的病死率1%，100个人里真正死亡的只有一个病例。这个水平相当于在一个老人比例比较高的社区，任何一个肺炎都会达到的水平，这是可以接受的，所以并不是更可怕。接下来，摆出数据：80%的人不需要去医院，在家里做好防护，年龄低于60岁，除非有基础疾病，否则被划到1%里的概率极低，所以心态好很重要。最后教怎么做：在家里保证好睡眠和营养，坚持七到十天，基本上就可以突破疾病的影响。 有了这三步，心态轻松了，也可以更好地保护自己。如果在居家过程中还有疑问无处求助，张文宏直接送上解药：华山医院官网有免费在线咨询。总之，不要恐惧新冠病毒，但是要注意防范。

“听不懂没关系，给你举一个爱情的例子”

——思维敏捷逻辑清晰

说张文宏讲科普老奶奶都可以听得懂一点不为过。新冠肺炎疫情期间保持一定的社交距离非常有必要。在这里，张文宏举了一个关于爱情能否让你感染病毒的例子，不仅切合了法国的浪漫气息，更是通过举例说明保持社交距离的作用。

爱情是亲密关系的体现，能不能传播病毒就要看这种关系的亲密度了。对于传染病来说，人和人之间的关系就是“谁对你最好，通过传播就能看得见。在家庭生活中很难保持一定的社交距离，大概率事件，你的配偶如果得到新冠病毒，你获得的风险就极高了。”

家庭成员之间保持社交距离不现实，所以，外出的时候就一定要做好防护，不把病毒带回家。隔壁邻居如果感染了病毒，在使用公用电梯时就要做好有效防护，比如戴好口罩，带上几根牙签按电梯等。保护好自己，你的家人就会得到保护，这才是爱情的体现。

在节目中，张文宏共回答了14个大家最关切的问题。“出现什么情况要去医院”“邻居确诊了，我要不要搬走”“吃点什么可以预防新冠肺炎”“怎么区分我是得流感还是新冠肺炎”“回国的飞机上会不会更容易传染”“家庭医生顾不上我，我能找谁聊聊”……张文宏都一一进行了解答。想看全部节目内容，就赶快来人民好医生APP回看视频吧。