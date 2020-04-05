热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全球抗疫需要联防联控

本报驻埃及记者  曲翔宇

2020年04月05日09:02 来源：人民网－人民日报

　　“我非常认同‘坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战’这一倡议，世界需要最严密的联防联控网络，力阻疫情跨境传播。”埃及病毒学家阿里·穆罕默德·扎基认为，在全球范围内第一时间发现、报告、隔离、治疗是控制疫情的关键。目前来看，“阻断病原体传播，隔离是最传统也是最有效的办法”。

　　扎基任教于埃及艾因夏姆斯大学医学院，因最早发现由冠状病毒引起的中东呼吸综合征而享誉学界。他一直高度关注全球抗击新冠肺炎疫情的进展，认为中国防控工作得以取得阶段性重要成效，很大程度是因为中国政府广泛组织动员全社会力量。

　　扎基赞赏中国第一时间分享病毒基因序列信息，建立向所有国家开放的疫情防控网上知识中心等做法。他认为，新冠病毒比引发非典、中东呼吸综合征等疾病的已知冠状病毒更善于适应外部环境，现在人类“与‘狡猾的敌人’作斗争，更应集合全球专业人士的智慧，力争早日取得惠及全人类的突破性成果”。

　　扎基深感人类对病毒的认知还远远不够，需要共同付出大量努力。日前，中方倡议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享、适时举办全球公共卫生安全高级别会议。扎基对此深表支持，认为“人类团结一致、共同努力，打好疫情防控全球阻击战”。

　　（本报开罗4月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）
(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn