“云诊疗”模式构建后疫情时代房颤分级诊疗新场景

7月22日，杭州市基层卫生协会携手浙江省房颤中心联盟共同开展《杭州市社区冠心病综合管理项目》线上启动会暨房颤专病联合工作室授牌仪式。来自浙江省房颤中心联盟的专家、杭州市基层卫生协会领导以及基层医院的院长和医师们济济一堂，共同探讨冠心病综合管理项目和国家房颤分级诊疗的落地实施。

会上，浙江省房颤中心联盟主席、浙江大学医学院附属第一医院郑良荣强调，推动和实施国家发布的《心房颤动分级诊疗技术方案》是房颤中心联盟今年的工作重点。2019年9月，为贯彻落实《国务院办公厅关于分级诊疗制度建设的指导意见》有关要求，国家卫健委和国家中医药局共同组织制定了《心房颤动分级诊疗技术方案》。要求各级医疗机构有序建立合作体系，整合医疗资源，形成“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的医疗服务新格局和分级诊疗模式。

2020初始，新冠疫情改变了民众获取医疗服务方式，同时，数字化技术的飞速发展亦正在逐步改变中国的医疗体，移动端技术的快速发展以及在大众的普及程度，为建立科技医疗生态系统奠定坚实基础。这些变化正在推动中国形成一个巨大的数字化医疗生态系统，从而更好地解决未被满足的患者需求。在这样的背景下，结合国家政策与房颤治疗的背景，催生出了新的房颤分级诊疗场景，并在杭州首先落地试点。该模式旨在进一步依托现有三级医院房颤中心，在基层医院设立房颤专病门诊，进一步加强三级医院与基层医院的联系、转诊、随访；同时依托医联的互联网医院平台 ，在线上设立三级医院、基层医院的在线联合工作室，患者在一个工作室中同时能接受到三级医院的专家与基层家庭医生的服务，实现从筛查、诊断、咨询、到治疗、随访的一站式服务，更高效的给予患者全程规范化管理。

杭州市基层卫生协会会长余强致辞时表示，杭州市基层卫生协会一直致力于提升社区家庭医生的疾病综合诊治能力，尤其在老年人最常见的心血管疾病，如冠心病、房颤等领域；同时积极推进分级诊疗政策落地，在有条件的社区卫生服务中心成立房颤专病联合工作室，探索实现患者规范管理和精细化双向转诊。会上，进行房颤专病联合工作室线上授牌仪式，杭州主城区7家社区卫生服务中心“挂牌”；希望房颤中心的专家和基层全科医师携手紧密合作，共同提升基层医疗机构服务能力，实现患者“规范”、“同质”、“高效”的全程管理。

浙大二院心内科蒋峻专题分享《社区房颤联合工作室探索》，为更好的做好社区居民房颤疾病防治工作，房颤中心联合基层医院，共同探索房颤社区分级诊疗模式，同时借助互联网医院平台探索“房颤云诊疗”模式，实现房颤患者诊疗一体化，给予患者全程规范管理。浙大邵逸夫医院蒋晨阳分享《阻击房颤，阵线前移》主题，详细介绍如何管理社区患者的房颤危险因素，做好房颤的疾病防治。 杭州市基层卫生协会陈亦敏主任医师解读2020《杭州市社区冠心病综合管理项目》，培训内容除持续深化心脏疾病专病诊治能力，将房颤疾病也整合到项目培训中，同时还覆盖心脏疾病管理康复能力提升，推动社区心康中心建设。

浙大二院项美香对本次会议总结发言时表示，疫情常态化管控下社区冠心病项目启动非常有必要；借助互联网平台的“房颤云诊疗”创新模式，相信“房颤专病联合工作室”模式还会在更多的基层医院落地生根，帮助我们更好的服务基层患者！