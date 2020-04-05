国家卫健委：全国绝大部分地区健康通行码已可实现“一码通行”

人民网北京4月4日电（杨迪 董童）日前，国家卫健委就健康通行码相关问题回应人民网。据介绍，为加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产，在国务院联防联控机制下，国家卫健委规划司会同国办电子政务办等部门，推动建立了健康通行码跨省份互认机制。依托全国一体化政务服务平台，基本实现了各省份防疫健康信息共享、健康通行码互通互认。

围绕实现健康通行码互通互认开展的相关工作情况，国家卫健委进行了详细介绍。

强化政策制度设计

据媒体报道，健康通行码2月9日在深圳率先推出，到4月初山东与27个省实现互认。两个月的时间内，健康通行码被应用到了全国数百座城市，推广非常迅速。

国家卫健委指出，为尽快实现健康通行码在全国范围互信互认，联防联控机制综合组于3月15日印发《关于依托全国一体化政务服务平台加快推进“健康通行码”跨地区互通互认的通知》，明确要求尽快实现全国范围内“健康通行码”的“一码通行”。

3月28日，联防联控机制综合组印发《关于加强健康通行码“一码通行”宣传推广相关工作的通知》，要求各地共同配合做好健康通行码“一码通行”宣传推广工作。

实现基础数据互认共享

起初，全国大部分省份建设的本地健康通行码，在各地疫情防控中发挥了积极作用。但是，由于各地区的基础数据存在不共享问题，成为前期制约健康通行码互认的根本原因，不仅给人员跨地区流动带来了不便，也影响了复工复产的速度。

对此，国家卫健委回应称，为做好健康通行码数据支撑，实现基础数据统一互认，已于国家全民健康信息平台和全国一体化政务服务平台发布了新冠肺炎确诊和疑似患者、可能密接接触者、县域疫情风险等级、入境同行人员等四个数据服务接口供各省份即时调用。为确保数据真实，个人提交的信息也已进行过比对。

推动健康通行码“一码通行”

各地疫情防控形势和政策的不同、标准不统一和缺乏互认机制，也是导致健康通行码互认难的几个问题。由这些难点引发的小区与业主的纠纷，也曾被媒体报道。

国家卫健委介绍，目前，各地正在深入推广健康通行码互信互认应用。作为在交通卡口、居住小区、工厂厂区以及公共管理和服务机构的通行凭证，全国绝大部分地区健康通行码已可实现“一码通行”。

推动健康通行码技术互通

跨省份互认共享主要有三种路径供各省结合实际选择实施：第一种是在不改变地方现有健康通行码的情况下，通过跨地区数据共享，增加跨地区互认功能；

第二种是各地健康通行码与全国一体化政务平台对接转换，实现跨地区互认；

第三种是未建设本地健康通行码的地区，可直接采用全国一体化政务平台健康通行码，结合本地相关信息，实现跨地区互通互认。目前各省正在抓紧开展技术对接和应用改造。

加强健康通行码宣传

此外，国家卫健委还提出，要重点加大老幼群体获取健康通行码方式的宣传力度，凡持有中华人民共和国居民身份证的老人和小孩可由他人帮助注册账号，通过实名认证后进行健康通行码的申领。没有身份证的老人或小孩应当可通过线下填报等方式申报健康状态供管理人员查询核验，各地不能以申领健康通行码作为唯一通行凭证。

围绕下一步工作，国家卫健康表示将继续落实《关于加强健康通行码“一码通行”宣传推广相关工作的通知》，提高广大群众知晓度，持续推动人员有序流动和企事业单位复产复产。同时，会同相关部门进一步推动健康通行码政策互认，推动健康通行码“一码通行”。