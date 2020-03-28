业界：“健康码”并非自证健康 用数据库与线下测温相互检验

图为在武汉一家超市门口，有专人负责扫描“健康码”并测体温。

“‘健康码’是完全依靠居民自己填写的数据，生成的吗？”“在全国互通互联上，还有哪些瓶颈需要解决？”

记者梳理发现，截至3月20日，山东、四川、新疆、江苏、广东、上海、海南、浙江、吉林、安徽、内蒙古、福建、河南、青海等地实现了“健康码”互认。

目前，“健康码”在落地推行中使用效果如何？怎么打破“一码归一码”的限制？抗击疫情，全社会面临的不仅是一场医疗战“疫”，也是一场数字化战“疫”。

“健康码”是居民自证健康吗？

“健康码”通俗讲是“电子路条”，是根据用户自主申报信息及防疫信息，通过系统自动审核生成，专属于个人的二维码，可作为疫情时期的基础证明，凭码通行。

有业内人士表示，“健康码”的生成逻辑，不仅是依靠居民上传的个人信息，还会参考卫生健康部门对患者人群、海关部门对出入境数据、电信运营商提供的用户出行信息等，进行考量比对后再生成。

“如果用户在填写个人健康信息时，恶意隐瞒造成传染事实，各地出台了处罚措施，并将计入个人征信记录。”上述人士说，“健康码”是动态变化的，整体上看，是以7天为周期不断刷新。如果在线下场景扫码、测温时，发现有体温过高的现象，将实时将异常数据上传到政府部门及被检测者居住的社区。

在湖北宜昌市工作的唐先生，在3月6日领取了湖北首张“绿码”，作为返岗通行证明，全省各地通用互认。唐先生可在沿路体温检测点出示“健康码”，从五峰返回宜昌城区的工作岗位。

“请各位居民积极注册微信小程序‘武汉战役'，便于有序快速扫码登记信息，进出小区。”这是武汉港江城小区在业主群里发布的一条信息。武汉居民邱女士告诉记者，社区微信群里也建议，大家非必要不出小区，因为“健康码”走哪里都有打卡记录，一旦行经某个场所发现病例，有可能会被隔离。

“健康码”推广速度较快。记者梳理发现，2月9日深圳推出“深i您”健康码，成首个凭“码”出行的城市；2月11日，杭州推出健康码，实行“绿码、红码、黄码”三色动态管理。2月15日至19日，4天时间，浙江、四川、海南、上海、重庆等五省市实现健康码全覆盖。随后，“健康码”被推广到了全国近200座城市，北京“健康宝”、天津“健康码”、西安“一码通”、武汉“武汉战疫”……通过二维码动态管理，助力疫情精准防控和分类有序复工复产。

健康码对普通公众来说，可减少反复填表、申报的麻烦，市民只需填报一次个人健康状况，即可应对各类核验场景，减少人员聚集的风险。对疫情管理部门来说，健康码平台实现社区人员登记、复工人员登记、健康自查上报、个人行动轨迹查询等，提高疫情防控效率。

实现信息共享 如何补齐短板？

记者梳理发现，目前市民申请“健康码”可通过地方政府的政务通APP、微信、支付宝等渠道。

据了解，在黑龙江通过微信小程序领码人数超过2300万、用户渗透率超过60%。民众凭借“龙江健康码”，可以进出社区、办公口、交通卡口、机场火车站等多个场景。

在深圳，市民可通过微信小程序“深i您”“i深圳”公众号等平台自主申报信息，依凭获取“健康码”进出社区、办公楼、交通卡口、机场火车站等场景，无须再做登记。

随着各地“健康码”的涌现，如何避免群“码”乱舞，导致“一码归一码”？

参与“健康码”技术支撑的团队对记者表示，尽管收集信息入口不同，但信息收集的归口是明确的。“就像不同水龙头，将水都灌入了一个池子，这个池子是‘全国一体化政务服务平台’，依托其推动各省、区、市防疫健康信息共享。打破数据孤岛难在哪？最初是各地强制推广力度不同，现在是让各地能联动起来。”

在日前举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安表示，“健康码”互认难点是各地疫情防控形势和政策不同。目前，各省份正在按照统一的数据格式标准和内容要求，加快向“全国一体化平台”汇聚本地区防疫健康信息的目录。

他说，互认共享主要通过三种路径。一是在不改变地方现有的健康通行码情况下，通过跨地区防疫健康信息的数据共享，在本地健康通行码中增加跨地区互认功能；二是将各地健康通行码与全国一体化平台防疫信息码对接，以全国一体化平台上的防疫信息码为中介进行转换；三是对没有建立本地健康通行码的地区，可直接采用全国一体化平台上的防疫信息码。

“健康码”在疫情过后还有哪些用途？上述业界人士说，在此次疫情过程中，大家对移动互联网的应用，有了更深刻理解。如何将“健康码”的运行逻辑和社会功能在不同领域应用推广，成为服务社会发展、百姓生活的工具，是值得思考的话题。