国家卫健委：4月4日0—24时新增确诊病例30例 其中5例为广东本土病例

人民网北京4月5日电（董童）国家卫生健康委于5日在官网发布的《截至4月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中25例为境外输入病例，5例为本土病例（广东5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例213例，解除医学观察的密切接触者1869人，重症病例减少36例。境外输入现有确诊病例697例（含重症病例18例），现有疑似病例107例。累计确诊病例913例，累计治愈出院病例216例，累计死亡病例0例。

情况显示，截至4月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1376例（其中重症病例295例），累计治愈出院病例76964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例81669例，现有疑似病例107例。累计追踪到密切接触者713110人，尚在医学观察的密切接触者17436人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例183例（武汉183例），新增死亡病例3例（武汉3例），现有确诊病例648例（武汉644例），其中重症病例267例（武汉264例）。累计治愈出院病例63945例（武汉46794例），累计死亡病例3210例（武汉2570例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

情况提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者47例,其中境外输入无症状感染者16例；当日转为确诊病例3例（境外输入3例）；当日解除医学观察50例（境外输入8例）。尚在医学观察无症状感染者1024例（境外输入244例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1261例：香港特别行政区862例（出院186例，死亡4例），澳门特别行政区44例（出院10例），台湾地区355例（出院50例，死亡5例）。