北京瑶医援鄂医疗队21名队员凯旋而归

4月3日上午，驰援武汉49天的北京瑶医援鄂医疗队21名队员，正式结束在武汉的战“疫”支援，由警车开道护送从酒店乘坐大巴从武汉站乘坐高铁返京，武汉人民以各种欢送仪式送别白衣天使，向英雄们致敬。

武汉站志愿者拉起横幅、举起手牌，向战疫英雄致敬

北京瑶医援鄂医疗队与前来送行的领导和志愿者在武汉站前合影

覃迅云教授（左五）与护送北京瑶医援鄂医疗队警察合影

下午3点，随着高铁列车驶入北京西站，北京瑶医援鄂医疗队21名医疗队员一个不少胜利凯旋。北京瑶医医院常务院长李玉兰、医疗副院长覃建峰率全体医护人员在北京瑶医医院大门外，列队欢迎。丰台区副区长张婕发来贺电，慰问援鄂医疗队各位队员，并感谢北京瑶医医院为丰台区做出的贡献。

北京瑶医援鄂医疗队到达北京瑶医医院合影

2月15日北京援鄂医疗队出战武汉一线合影

北京瑶医援鄂医疗队武汉出发前合影

覃迅云医生表示，作为医生，深感责任在肩，相信和所有的同行们都一样，在听到武汉疫情的时候，都非常想去一线，发挥自己的作用，能救回来一个是一个，“治好病人，才算真本事”！