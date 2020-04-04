国家粮储局：疫情期间全国粮油市场运行正常 价格稳定

人民网北京4月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏表示，疫情期间，全国粮油市场运行正常，全国的商场、超市米面油供应充足，价格稳定。

王宏介绍，疫情期间，国家粮食和物资储备局加强对全国粮油市场的调度支持，及时组织投放政策性粮食，保障生产原料，各省粮食部门积极协调解决企业的复工复产问题，各地粮食应急企业在应对疫情防控期间也发挥了积极作用，第一时间复工复产。

王宏强调，截至目前，全国应急加工企业5388家，其中已经复工4750家，复工率88.2%；复工企业的小麦和稻谷的加工能力每天96.2万吨，折合19.2亿斤，按照每天一人一斤粮计算，仅粮食应急加工企业每天的加工能力，就够全国14亿人吃一天多。

王宏表示，充足的原粮储备，适度的成品粮储备，再加之强大的应急企业加工能力，能够确保应对疫情期间粮食供应满足需要。