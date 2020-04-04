海外游子，祖国和你们命运与共

新冠肺炎疫情在全球蔓延。身在异国他乡的侨胞，面临严峻的疫情防控形势。中共中央总书记习近平日前强调，要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。连日来，源自祖国的悉心关怀、爱心驰援，不断涌向海外。

电话热线情牵同胞。外交部全球领保与服务应急热线24小时在线，近两个月人工接听各类求助电话近7万通。不少驻外使领馆还增设咨询电话、开通微信群组，及时回应侨胞关切。一呼即应的“亲情热线”让海外侨胞安心：无论走到哪里，都有祖国给你坚强依靠。

各地侨乡迅速行动。写满殷殷嘱托的“家书”、装满防疫物资的“邮包”第一时间送达海外乡亲手中。一些侨务大省专门派出工作组，前往疫情严重国家看望慰问侨胞。飘洋过海的乡音乡情让海外侨胞暖心：无论离家多久，都有亲人为你牵肠挂肚。

“白衣将士”远程咨询。国内多家医院、科技企业相继推出线上健康咨询平台，为海外侨胞打造抗疫“云诊所”、防疫“云课堂”。国内一线医护人员，奔赴多国的抗疫医疗专家组，在百忙之中开启直播连线，为侨胞答疑解惑、舒缓情绪。“云端”之上的隔空陪伴让海外侨胞宽心：无论疫情如何，都有同胞与你共克时艰。

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。在国内疫情暴发的艰难时刻，身处世界各地的游子忧心如焚，千方百计筹措防疫物资，争分夺秒送往国内，拳拳之心感人肺腑。在全球疫情蔓延紧急关头，“母亲”的惦念更深更切。“儿行千里母担忧”，家书叮咛，物资驰援，万里连线，只盼游子身在异乡一切安好。

祖国母亲与海外游子本就血脉相通、心手相连。当国内遭遇洪水、地震等自然灾害，海外侨胞也总是解囊相助，奉献无限侨爱。保障侨胞的安全与权益，祖国记在心上。支持祖国的建设与发展，侨胞竭尽所能。当疫情如狂风骤雨来袭，这份舔犊之情、反哺之义被诠释得更加淋漓尽致。

海内外中华儿女永远是一条心一家人。中华民族历经磨难而不倒、饱经风霜而弥坚，靠的是坚忍不拔的民族精神，靠的是中华儿女的勠力同心。回望历史，在中华民族救亡图存的抗日战争中，在新中国成立初期的百废待兴时，在改革开放的奔腾浪潮里，在实现民族伟大复兴的追梦大道上，每一段重要征程，海内外中华儿女无不众志成城，千条线拧成一股绳。

上下同欲者胜，风雨同舟者赢。无论身处哪一片土地，我们同气连枝、命运与共！

（作者为本报评论员）