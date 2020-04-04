全球新冠肺炎确诊病例超百万例

医护人员从美国纽约布鲁克林一家医院的窗户向外张望

美国约翰斯·霍普金斯大学2日发布的最新统计数据显示，全球新冠肺炎确诊病例累计超过100万例。

数据显示，截至美国东部时间2日16时（北京时间3日4时），全球新冠肺炎确诊病例达1002159例，死亡病例为51485例。

数据还显示，美国新冠肺炎确诊病例升至236339例，是目前确诊病例最多的国家，其死亡病例为5648例；意大利死亡病例达13915例，是目前死亡病例最多的国家，其确诊病例为115242例；西班牙确诊病例达110238例，死亡病例为10096例。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区数据。

据意大利民事保护部门2日发布的数据，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至115242例，累计死亡病例13915例，治愈病例18278例。

据意大利有关医学机构当天发布的数据，迄今意大利有超过1万名医护工作者感染新冠病毒，69名医生在抗击疫情中去世。

此外，据意大利工业总联合会2日发表的声明，受疫情影响，意大利约60%的制造企业被迫关门，预计该国今年第一季度的工业产出同比下降5.4%，这将是过去11年来的最大降幅。

法国公共卫生部门2日公布的数据显示，法国累计新冠肺炎确诊病例升至59105例，较前一日增加2116例。

法国卫生总署署长萨洛蒙当天在新闻发布会上说，法国累计新冠肺炎死亡病例4503例，在过去24小时内增加了471例。目前有26646人在医院接受治疗，其中6399人在重症监护室接受治疗。

萨洛蒙说，在法国全国10600家失能老人养老院中，卫生部门已收集并整合了7400家的疫情相关数据，显示884例死亡病例与新冠肺炎有关。

此外，法国雅高酒店集团2日宣布，受疫情影响，该集团将在未来几周关闭其全球约5000家酒店中的三分之二，并取消发放2.8亿欧元股息分红。

疫情之下，欧洲人戴口罩的多了

随着欧洲新冠疫情持续发展，近日有一些欧洲国家和城市规定民众去特定场所必须戴口罩，一些知名专家明确支持民众戴口罩，实际生活中戴口罩的民众也逐渐增多。相比疫情之初几乎无人戴口罩，甚至歧视佩戴者，如今欧洲围绕戴口罩能否防感染的看法似乎正迎来“拐点”。

德国中部图林根州耶拿市政府3月31日说，未来一周内将出台规定，要求民众必须在购物、搭乘公交和进入人流量大的建筑时戴口罩。耶拿将成为德国首个颁布“口罩令”的城市。奥地利总理库尔茨3月30日宣布，从4月1日起民众必须戴口罩才能进超市购物。他表示，此举不符合当地文化习惯，但从亚洲国家的经验看，戴口罩对防止病毒传播具有重要作用，民众必须做出适应性改变。捷克政府早在3月18日便要求民众出入公共场所必须遮住口鼻，如今捷克将戴口罩作为重要经验推荐给其他国家。

欧洲医疗领域专家中，虽然不少人仍没有肯定口罩对预防感染的作用，但有些专家立场略有改变，有些则支持或呼吁民众戴口罩。

德国知名病毒学家德罗斯滕在疫情之初表示，口罩对普通民众无用。但他在近期的采访节目中透露，他也开始戴口罩去超市购物了，不过戴口罩主要目的还是保护他人。他仍认为，没有证据表明戴口罩可以保护自身不受感染。德国另一位知名病毒学家亚历山大·克库勒则明确支持普通人戴口罩，甚至还要发起一个“不戴口罩非好汉”的倡议行动。

比利时新鲁汶大学传染病学专家让-吕克·加拉在接受当地媒体采访时强调：“鉴于比利时当前疫情日益严重，重症监护病房接近饱和，民众绝对有必要戴上口罩。如果每个比利时人外出都戴上口罩，就能减少飞沫传播，这方面的作用是毫无疑问的。”

法国前卫生部长杜斯特-布拉齐4月1日表示，根据中国专家的经验，防控新冠疫情有两个关键措施：限制出行和戴口罩。虽然欧美没有戴口罩的习惯，但是“面对疫情，所有人都应该戴口罩，不论是生病的人还是健康人”。

欧洲普通民众中，虽然大多数人出门仍不戴口罩，但戴口罩的人逐渐多了起来。在瑞士，短短一两周时间内民众对口罩的看法就发生了改变，不仅邮局员工、药店员工、外卖骑手都戴上了口罩，有人下楼扔垃圾、遛狗也戴上了口罩，很多老年人如果不得不出门，也会戴上口罩。奥地利维也纳街头居民戴口罩的比例也明显增加。

在立陶宛首都维尔纽斯街头、超市和公共汽车上，戴口罩或用织物遮住口鼻已非常普遍。当地许多年轻人原本认为只有生病才戴口罩，而今有的人戴着母亲自制的口罩出门。

在德国，缝制口罩的教程在网络上广泛传播。《南德意志报》一篇评论员文章写道：“缝纫机在全德国开动了起来，从小学生到老奶奶都在缝制口罩，支持口罩短缺的诊所和养老院。”这篇文章还说，缝制口罩已成为一项彰显团结的行动。

但是，口罩短缺依然是欧洲扩大戴口罩范围的主要障碍。在瑞士日内瓦，政府已经通过家庭医生给65岁以上老年人发放或邮寄口罩。据瑞士官方数据，瑞士目前有大约1700万个口罩，而每天需要200万个。 本组文/新华社