"问答"成疫情期间交流重要方式，来看看大家都问了啥?

一场突如其来的疫情，打乱了广大网民的生活节奏，从疫情爆发，到逐渐复工复产，不仅是疫情充满未知，网民对疫情影响下的生活各个方面同样感到疑惑。据百度知道大数据报告显示，近两个月，用户通过百度知道提问、回答新冠肺炎疫情防控及复工复产等相关问题，日均超1.6亿人次，“问答”成为网民了解病毒、逐步恢复正常生活的重要方式。

疫情给生活服务业造成严重冲击。当前，国家已经明确，生活服务业在一定时期内取得的收入免征增值税。从百度知道大数据报告可以看出，由于疫情期间生活服务业全行业大面积停业歇业，影响广大网民的正常生活，生活服务成为问答需求最多的领域。此外，政务咨询、文娱健康、科学教育、经济金融等领域互动量增幅明显，以上五大领域在疫情期间的用户互动次数超80亿。

在疫情导致问答需求激增的背景下，中国疾控中心根据网民关注的防疫问题，累计产出近200条图文及视频答案，内容覆盖到老人、儿童、孕妇、医护人员等不同人群；场所包括公共场所、公共交通、医院、家庭、社区、学校、工厂、养老院、福利院等不同场景。

生活服务问什么：

疫情下的宠物生存成难题，“悦己型”问答需求涨幅明显

当下，复工复产步伐加快，一方面，有助于经济复苏提早恢复正常生活。另一方面，由于疫情尚未完全结束，复工复产增加了社会交往、接触的频次，这也给网民带来了如“复工怎么就餐”、“通勤防护”等相关的更多问题。百度知道大数据报告显示，生活服务类相关问答日均互动量较复工前上涨56%。

事实上，在疫情期间，生活服务一直是网民提问最多的领域。而从该领域提问类型分布上看，宠物类提问排名第一。近年来，一线城市“空巢青年”养宠物已成为趋势，而疫情导致众多流动人口无法按时返城，家里宠物面临生存危机，这也导致了宠物滞留问题在百度知道爆发。同时，宠物防疫相关内容也受到高度关注。

除关注宠物外，疫情在爆发之初更冲击着网民的生活方式：多“操心”自己，去享受生活。报告指出，疫情初期，3C数码、美妆个护等“悦己型”提问需求的涨幅最明显，提问成为用户购买商品前的重要环节。

随着疫情好转，出行增多，出行方式则成为用户关心的话题。大型商场陆续恢复正常营业，也使购物消费相关问答有所增长。此外，疫情也强化了网民健康意识，健身相关话题的热度持续攀升。

与此同时，从问题类型来看，由于疫情期间线下门店无法开门营业，用户售前提问需求旺盛。报告指出，“iphonexr和xs有什么区别”、“奥迪a6l和a6有什么区别”此类问题，成为用户购买耐用型商品时所提的典型问题。大数据通过对售前问题类型的分析显示，品牌知识、产品评价、功能说明、营销服务等均是影响用户消费决策的重要因子。

政务咨询问什么：

复工后人口流动大省提问爆发 社会保障成最受关注问题

疫情之下，政务服务办理方式发生改变，线上问答平台扮演起连接网民与政府间信息桥梁的角色。报告指出，百度知道累计解答用户政务咨询类问题4.16亿，单日最高互动量破千万。

复工复产后，复工证明、减免税、减免租金等各项政策新举措的出台，使得政务问答需求井喷，较疫情前期环比上涨20%，税务问答呈大幅增长趋势。

为了更具针对性地解答网民关心的税务问题，国家税务总局针对各类税务提问进行积极解答。例如，疫情期间，商场为帮助商户度过难关，选择退还租金，“企业因疫情为租户免租金缴增值税吗？”便成为一大问题，对此，国家税务总局还特别制作视频进行详细回答。

除此之外，疫情对经济的冲击，还体现在社会保障类问答数量的明显上升。社会保障相关问答较复工前环比增长29%，其中，“社保费减免申报操作复杂吗？”、“企业养老社保费可以缓缴多久？”等问题成为企业、员工共同关注的焦点。

与此同时，当前各地管控措施尚未放松，许多流动人口面临进城手续、隔离要求等政务问题。百度知道大数据显示，北京、广东、江苏等人口流动大省成提问爆发区，其中，北京排名第一。

在此背景下，首都之窗结合市民关注的问题，对“返京是否需要登记”“疫情期间北京出入境有什么规定？”等问题进行了权威解答，方便返京复工人员做好行程安排。整个疫情期间，首都之窗的一系列便民政策解读在百度知道上线，包括法律篇、出境篇、社保就医篇、交通篇等内容，为相关问答精准提供权威解答。

文娱健康问什么：

疫情后或爆发心理咨询师从业大潮 90后成抗疫志愿者主力军

疫情造成恐慌情绪，心理健康问题成为一场持久战。百度知道大数据显示，疫情期间，心理健康问题互动量超过6.5亿，占疫情期间整体问答互动量的6%。“精神紧张且失眠，有感冒迹象就担心自己是肺炎怎么办？”“发现自己存在网上说的替代性创伤，该怎么办？”成为典型问题。

激增的心理健康问答需求，表明疫情对心理健康的真实影响。报告显示，心理咨询的问答热度环比上涨88%，领跑文娱健康领域。从问题内容来看，百度知道平台的用户问题更加具体、私人，覆盖面更广，成为疫情知识科普的有力补充。

例如，中国疾控中心通过对用户在疫情中具体问题的了解，不仅在医学层面给出了对疫情的解释，更进一步针对民众真实的疑问、不同观点场景、不同人群，进行权威科普与回答。这些内容也得到国内外网民的认可，防疫视频更是在全球疫情严峻时，被翻译为波斯语，传播到伊朗，助力全球抗疫。

此外，心理健康问题受重视，也催生了很多人从事心理咨询行业的想法，“心理咨询师报考条件”问答热度明显上升，疫情过后心理咨询师行业或将迎来爆发式增长。

同时，疫情下的互助也让志愿者招募问答热度飙升，此类问答的热度超过疫情的问答热度。其中，90后最为关注志愿者招募相关问答，渴望投身“一线”。

疫情改变着用户的生活方式、生活态度，也对不少行业产生影响，倒推其变革。这也意味着人们面临着更多、更复杂的问题。当前，越来越多人选择互联网平台通过问答方式交流，而关注用户的主动提问，实际上，也是更加精准把握用户需求的有效途径。未来，无论是生活服务，还是购买消费，问答都将成为用户解决问题、做出决策的重要步骤。