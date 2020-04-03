科技部：从两方面推动科技创新支撑复工复产工作

人民网北京4月3日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部副秘书长贺德方表示，科技部从两方面推动科技创新支撑复工复产工作。

贺德方说，一方面，及时做好国家科技计划的部署工作，推动各项研发和推广工作有序开展，加强对科研人员和各类创新主体的支持服务，帮助他们尽快恢复到正常科研工作中来。

另一方面，研究制定了《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》，并提出9方面18条具体措施，对科技支撑经济平稳发展做出体系化安排。

贺德方说，要在四个方面发力。一是瞄准科技型企业，特别是科技型中小企业和高新技术企业，实施科技型中小企业创新发展行动，提升服务水平、加大支持力度。

二是瞄准国家高新区和自主创新示范区，充分发挥科技园区的载体作用，实施先进技术推广应用“百城百园”行动，按照“一城一主题”“一园一产业”原则，突出特色优势，优化空间布局。

三是瞄准培育新产业、新业态，加强关键技术攻关和成果转化，为经济发展注入新动能。

四是瞄准科技人员与企业产业需求的有机融合，开展科技人员服务企业专项行动，鼓励引导科研人员深入一线服务企业和产业，服务春耕生产和脱贫攻坚。