共餐还有这些风险？看看专家怎么说

对很多人来说，“幽门螺旋杆菌”这个词并不陌生，却不一定清楚其危害程度有多大。

“尽管胃癌发生是环境因素和遗传因素共同作用的结果，但幽门螺旋杆菌感染是目前最明确的胃癌发生危险因素之一，根除其感染能明显降低胃癌发病率和死亡率。” 北京大学肿瘤医院副院长潘凯枫日前告诉记者。

相关数据显示，幽门螺旋杆菌感染呈全球性分布。潘凯枫告诉记者，我国幽门螺旋杆菌成人感染率已超50%。有学者指出，幽门螺旋杆菌感染可能与社会经济、生活习惯、以及卫生条件等因素有关。

潘凯枫强调，并不是感染幽门螺旋杆菌者一定会得胃癌，只有很少比例的人最终会发展为胃癌。感染数年内多数仅能引起轻度的浅表性胃炎，但数十年的长期慢性感染易导致萎缩性胃炎、肠上皮化生甚至胃肿瘤。

2014年世界卫生组织-国际癌症研究机构发布了“根除幽门螺旋杆菌感染预防胃癌策略”共识报告，推荐根除幽门螺旋杆菌感染可以作为预防胃癌的有效手段。这家机构的研究团队近期公布的分析结果显示：导致癌症的元凶排名前三的是幽门螺旋杆菌、人乳头瘤病毒和乙肝病毒。其中，幽门螺旋杆菌容易通过共餐传染。

“幽门螺旋杆菌感染后最常出现的症状包括反酸或腹部饱胀、胃痛、口臭，可以通过口口传播和粪口传播。如果不分餐，往往会出现家族式传染，即便一个人治好了，很有可能再次被家人传染复发。”潘凯枫说。

医生们共同的建议是餐前要洗手、尽量不要嘴对嘴喂养幼儿、可以实行分餐制或使用公筷、餐具要经常消毒。

说起分餐制，潘凯枫深有体会，她说自己家里早就使用公筷就餐了。

“要推广使用公筷，让大家明白混用碗筷可能引发一些通过消化道传染的疾病。” 潘凯枫说。

除了幽门螺旋杆菌感染外，共餐还有可能增加甲肝、戊肝等疾病的传播风险。潘凯枫建议，主动使用公筷公勺是体谅与尊重他人的一种体现，也是对老人、幼儿等易受感染群体的照顾，如果有更多年轻人认同分餐制才是科学进步的就餐方式，也许分餐制就能流行起来。（记者高洁 李依伦 参与采写：实习生余欣月、汪佳玮、苗雨）