粮食危机？ 商务部：库存充裕 没必要担心

近期越南等部分粮食出口国因疫情限制粮食出口，引起国内消费者关注，部分地区市场出现集中购买现象。我国粮食供应情况如何？会否出现供应不足、价格上涨问题？对此，在4月2日商务部召开的网上例行新闻发布会上，商务部消费促进司副司长王斌回应称，我国粮食生产连年丰收，库存充裕、储备充足，价格长期稳定，国际市场对我国粮食供应的影响很小。“消费者完全没有必要担心粮食供应短缺及价格大幅上涨问题，无须集中批量购买在家中囤积粮食。”

王斌表示，2019年我国粮食总产量6.64亿吨，比2018年增长0.9%，创历史最高水平，实现了“16连丰”。我国口粮年均消费量为2亿多吨，2019年我国小麦、玉米、大米三大主粮库存结余2.8亿多吨，完全可以实现自给自足，不进口也不会导致国内粮食供给短缺。我国粮食进口主要以大豆、粗粮等饲料粮为主，进口的大米、小麦分别只占国内消费总量的1%和2%，主要起到品种串换和调剂作用。

有关专家分析认为，当前全球粮食供给总体过剩，世界粮供低位运行，但供需结构性矛盾突出，有关国家出台出口禁令主要是出于优先满足国内粮食供给需要，大多数粮食出口国不一定会跟风效仿。

“我们注意到越南等国对大米出口实施的临时性禁止措施。当前新冠疫情正在全球扩散，我们希望各国携起手来，共同维护正常的国际贸易往来和物流畅通。”商务部外贸司二级巡视员刘长于说。

近年来，中国政府实施积极主动的进口政策，不断增加包括谷物在内的食品农产品进口，满足人民群众日益增长的消费升级需求。根据中国海关统计，2019年中国进口农产品1499亿美元，同比增长9.3%；出口农产品786亿美元，同比下降0.9%，其中进口谷物1047万吨，出口276万吨，谷物净进口量仅占全国生产量和消费量的2%左右。进口的主要目的是进行粮食品种调剂和地区调剂。

根据农业部相关信息分析，2020年粮食生产形势总体向好，夏粮苗情长势好于常年，丰收在望；早稻种植面积扩大，增产有基础，秋粮收购价格提前确定、不断提高。疫情期间，国家持续出台扶持农业生产的政策措施，今年全年粮食丰收是大概率事件。

王斌表示，疫情发生以来，在党中央、国务院的坚强领导和国务院联防联控机制的统一部署下，商务部会同有关地方和部门完善工作机制，确定了一批保供骨干企业、落实保供货源、畅通调运渠道，加强产销对接，各地批发、零售市场大米、面粉、食用油货源充足，价格稳定。粮食生产加工企业复工向好，产能充沛。（记者 陶凤 肖涌刚）