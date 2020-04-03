新冠肺炎疫情在中国刚刚得到控制，国外病例又迅猛增长，病毒仿佛无处不在。为控制疫情的扩大和流行，各种消毒方法日益受到重视。

传统的消毒方法有紫外线照射法、化学熏蒸法和化学消毒剂喷洒法，但这些方法在使用时均不适合有人在场，而且弊端较多。

苍术，别名为赤术，仙术，茅术，关南术，仙姜等。因其根干、枝叶的形态似“术”字篆文，故得此名。清代《本草正义》载：“苍术气味雄厚，较白术愈猛，能彻上彻下，燥湿而宣化痰饮。最能驱除秽浊恶气，故时疫之病多用之。茅术一味，最为必需之品，是合内外各病，皆大有用者。”可见在古代苍术就是防治瘟疫的重要药物，苍术在历次中医药对抗瘟疫斗争中发挥了重要的作用。

使用苍术进行中药消毒，无疑是绿色安全同时也有效的消毒方式。苍术始见于《神农本草经》，列为上品。早在汉代，就有记载说苍术能“避一切恶气”。陶弘景亦曰苍术能 “除恶气，弭灾沴”。在《松峰说疫》65首避瘟方中，共用药116味，苍术使用频率排第一。《本草纲目》也记载苍术“能除恶气，古今病疫及岁旦，入家往往烧苍术以辟邪气，故时疫之病多用之”。清代黄元御《玉楸药解》中说苍术是“燥土利水，泄饮消痰 …… 辟山川瘴疬……”。近代张山雷在《本草正义》记载，苍术“芳香辟秽，胜四时不正之气，故时疫之病多用之。最能驱除秽浊恶气。阴霾之域，久旷之屋，宜焚此物而后居人”。

大量的现代药理研究证实，苍术是一种非常有效的空气消毒剂。苍术主要含挥发油，由一系列的倍半菇组成。苍术和茅苍术、苍术酮、β-桉油醇、苍醇对四氯化碳诱发的一级培养鼠显示明显的抗病毒作用；苍术酮、β-桉油醇、茅术醇是苍术抗病毒的主要成分。

苍术取材方便、价格低廉，含有芳香性挥发油，气味芳香、药性稳定、刺激小，对人体无毒副作用，杀菌力强、效果维持时间长。苍术烟熏对结核分枝杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌及铜绿假单饱杆菌有显著的灭菌效果。对乙肝、流感等病毒也有很好的杀灭效果。室内不适合烟熏，可以采用煮沸熏蒸方法消毒。消毒时病人无需离开病室，是一种理想的空气消毒方法，现在很多中医院都在使用此法，效果甚佳。春日空气干燥，熏蒸苍术还可起到加湿的作用。

从中医角度看，此次新冠肺炎有大量的患者都存在明显食欲减退的现象。其实这是湿疫脾失健运的典型症状。而苍术正是健胃安脾、燥湿除瘟的一味药，也是一味内外兼用的防治瘟疫的要药。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）