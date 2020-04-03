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消毒液、酒精对银屑病患者没有负面影响

李雪默

2020年04月03日08:51 来源：人民网－人民日报海外版

“喷酒精、消毒液等对身上的银屑病有影响吗？”“外用药用完了，想去医院拿药，但又担心感染病毒，怎么办？”近日，一场名为“焕然一欣——新时代银屑病防治新策略”的线上科普公益活动在北京举办。北京大学人民医院皮肤科主任张建中等多位专家和患者代表，通过在线直播、医患互动等方式，讲解疫情特殊时期病友的自我保护知识，答疑解惑。

银屑病俗称牛皮癣，是一种慢性炎症性皮肤病，病程较长，有易复发倾向，对患者的身体健康和精神状况影响较大。张建中说，目前国内约有800万以上银屑病患者，需要定期复诊、长期服药。

疫情期间，由于很多场所大量使用消毒液、酒精，有的患者担心会对自身产生不利影响。对此，张建中表示，使用消毒液、酒精对银屑病患者的健康状况没有影响，患者不用紧张。银屑病因复发率高、疗效欠佳和存在副作用，使用传统治疗方案的患者往往难以坚持治疗、停药率高达66%。目前，临床正在积极调整治疗策略，以适应新时代下患者对生活质量的需求。虽然银屑病不能彻底治愈，但可以通过药物治疗等手段将其控制到不影响患者正常工作、生活的程度，把银屑病变成一个可控的慢性病，就像高血压、糖尿病一样。

张建中强调，银屑病是免疫性相关疾病，面临疫情特殊时期，更要保持好良好心态，及时用药，不要拖延病情，这对于抗击疫情和银屑病康复有着十分关键的作用。

(责编：李轶群、许晓华)


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