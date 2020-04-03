千方百计救治危重症患者

“爷爷，出院后您要保重身体，多吃水果。”3月26日上午，在武汉大学人民医院东院区12病区，重庆第三批支援湖北医疗队队员送走95岁的新冠肺炎患者刘爷爷，这是该病区最后21名出（转）院的新冠肺炎患者之一。

病人离开后，医疗队的9名医护人员将病区清理消毒完毕后，清点好剩余的物资交给医院，正式结束了自己在武汉抗击疫情的战斗。“来的时候，没想很多，觉得就是一种职业素养，也有一种情怀。”医疗队副领队赖晓东说。

重庆第三批支援湖北医疗队共有148名医护人员，全部为呼吸、重症、感染等新冠肺炎救治核心专业医护人员。他们于2月2日到达武汉，对口援助武汉大学人民医院东院区，整体接管12、13两个重症病区。

刚进病区时，很多医护人员一下子就蒙了：“全是重症，并且患者病情恶化得很快……”赖晓东说，除了要负责患者的救治，他们还要协助武汉大学人民医院东院区改造病房。“刚开始是200张病床，后来加到400张，最后又到了800张。”直到3月上旬，病床数量才稳定下来。

在医疗队接管的两个病区中，年纪最大的患者有95岁，还有一名患者的并发症多达12种，但从2月12日起，没有出现一例患者死亡。赖晓东说，“我们将治疗的关口进行了前移，进行了多管齐下的治疗。”赖晓东介绍说，他们来武汉之后，累计救治患者126名，护理患者126名，出院95名，转出16名，危重症治愈率达94%。

除了药物治疗，医护人员也很注重对患者心理上的护理，陪患者聊天，为患者理发、过生日……有一名老年患者之前不愿意配合治疗，医护人员注意到他喜欢京剧，就专门给他下载京剧歌曲或视频。每当听到自己喜欢的京剧，老人便慢慢平静下来……

“老人身子骨弱，大多数伴有基础疾病，护理老人要格外留心。”医疗队护士邓乾素说，一些有糖尿病的老年患者饮食有禁忌，但又需要加强营养，团队便想方设法选用合适的蛋白粉为他们补充营养，并加上木糖醇改善口味。

在武汉抗击疫情期间，医疗队收到了113封感谢信，其中一名姓张的治愈患者写道：“感恩你们的奉献，让武汉倍感温暖；武汉谢谢你，我谢谢你……”赖晓东说：“看到这些信件，我特别感动，觉得为武汉拼命，很值！”

3月29日，医疗队撤离武汉的日子。离开前，赖晓东指着胸前的队徽说，重庆和武汉都是世界“桥都”，每个队员胸口也都有一个合体的长江大桥形象的队徽。“重庆和武汉共饮长江水，心手相连。我们就要回去了，武汉你要好好的！”

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 06 版）