中央部署加强无症状感染者管理

4月2日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，因应国内外疫情新变化，继续毫不放松抓好疫情防控。

排查和消除防控中的风险隐患，针对薄弱环节加强陆地边境防范疫情输入工作，完善聚集性疫情防控措施。坚持实事求是、公开透明发布疫情信息，不得瞒报漏报迟报。在科学精准防控同时有力有序推动复工复产提速扩面。

抓紧开展无症状感染流行病学调查

会议指出，要加强对无症状感染者的管理，落实筛查报告、隔离和医学管理、密切接触者管控等措施，每日及时对外发布信息。组织在武汉市、湖北省和其他部分省份，抓紧科学开展侧重点不同的无症状感染流行病学调查，了解新冠病毒感染率，掌握无症状感染者的情况，评估其传染性及强弱等，并公开调查结果，为精准防控提供科学支撑。

要进一步严格执行出院标准，对治愈出院患者实行隔离观察、复诊复检、跟踪随访等全流程管理，对发现的“复阳”人员要及时隔离收治。离鄂通道管控解除后，道路检疫检查要科学规范，同时保障客货运输畅通。

严格控制聚集性大型活动

会议指出，我国陆地边境口岸通道众多。面对全球疫情大流行加速传播，要进一步加强陆地边境防输入工作。压实边境省区党委政府主体和属地责任，一级压一级，结合实际完善防控方案。有关部门要配合支持。减少不必要的人员跨境流动。发现涉疫情况按照“四早”原则及时处置。加强边境地区交通要道、便道等值守检查。做好与周边国家防疫合作。

会议指出，各地要因地制宜调整优化重点场所、重点单位和重点人群疫情防控措施。低风险地区在做好室内通风、环境清洁消毒、人员健康监测等措施前提下，推动工作场所正常生产办公和商场、农贸市场、公园等公共场所正常营业，推进生产生活秩序全面恢复。严格控制聚集性大型活动。加强老人、学生、孕产妇等重点人群防护。

加大企业尤其是中小微企业纾困力度

会议指出，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。坚持应急处置和常态化防控相结合，有力有序积极推进复工复产。采取有效措施加大企业尤其是中小微企业帮扶纾困力度，推动全产业链协同复工、尽快达产，努力保障供应链稳定，结合补短板、发展壮大新兴产业和保障改善民生等扩大国内有效需求，加大改革力度更有效激发市场主体活力，增强经济回升动力。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

文/据新华社