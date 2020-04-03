能否借“景区免票”摆脱“门票经济”

4月1日，四川文旅厅公布一批四川4月免门票景区名单，一个月内将对所有游客免收门票。提示：如前往景区务必做好自我防护，听从景区防疫规定，避免人群扎堆聚集。四川有112个景区4月份向所有游客免门票。

疫情之后，全国各地的很多旅游景区都向援鄂的医务人员“敞开怀抱”，如湖北A级景区5年内对援鄂医护免票，其他各地也是纷纷响应，有的是全省景区对全国医务人员免一年的门票，有的免票措施还将警察、现役军人、退伍军人等也纳入其中。

国内疫情在短期内得到了基本控制，这是广大一线战疫工作人员努力的结果，对一线战疫者免门票，就是一种感恩与回报。而四川此次更是“大手笔”，面向所有游客免门票。要重启旅游业，向所有游客免门票，无疑是一着“妙棋”。

不过，面向所有游客免门票，也要严格做好疫情防控工作，要能防范疫情反弹。这就需要地方政府、景区管理者能够重视起来，制订完善的景区防疫规定，做好体温检测等相关工作，避免人群扎堆聚集，不给疫魔有卷土重来的机会。

同时也要看到，目前国内很多景区都存在过度依靠“门票经济”的现象。在消费者更注重旅游体验，旅游消费面临转型升级的前提下，“门票经济”的弊端日益彰显，既不利于景区长远发展、长远利益，也损害了广大游客利益，造成“双输”局面。景区只有尽快摆脱“门票依赖症”，发展全域旅游，才能走上健康发展、长远发展的正路。

四川100多个景区对所有游客免票，开了挣脱“门票经济”的“一条缝”，进一步更要打开摆脱“门票经济”的“一道门”。所以，“免票政策”不能只当是“非常时期”的临时之举，而有必要将此作为旅游经济转型升级的契机，尤其不能再玩“圈地收费”“捆绑收费”的把戏。要尽快摆脱“门票依赖症”，升级产业经济，让景区与游客能够“互惠共赢”，旅游业的明天才会更好。