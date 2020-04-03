中央指导组：持续做好应急医疗物资储备 完善保障体系和工作机制

新华社武汉4月2日电 （记者胡浩 赵文君）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，2日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组先后来到国药控股湖北公司、湖北人福医药集团有限公司，调研指导应急医疗物资储备调配工作。

孙春兰实地查看医用防护物资、医疗器械和药品库房，与企业负责人和工作人员交谈，详细询问疫情发生以来物资配送、人员调配及仓储情况，向正在工作的物流分拣人员表示慰问。她说，新冠肺炎疫情发生以来，医药物资生产和流通企业以“战时状态”，迅速反应、分秒必争，在医用防护物资、医疗救治设备、药品的生产、调拨、配送等方面发挥了重要作用，有效保障了疫情防控需求，充分体现了中国速度、中国效率。

孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记关于健全统一的应急物资保障体系的重要指示，按照党中央、国务院加强医学应急物资保障的决策部署，聚焦处置重特大突发公共卫生事件物资保障短板，完善应急医疗物资储备品种、规模、结构，创新完善储备方式，优化产能保障和区域布局，切实提升应急处置能力，有效保障人民群众生命安全和身体健康。