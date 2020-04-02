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战疫无国界，完美捐赠100万只口罩驰援马来西亚

2020年04月02日10:03 来源：人民网-人民健康网

3月31日，完美（中国）有限公司向马来西亚政府捐赠100万只防疫口罩，援助马来西亚抗击疫情。这批物资将第一时间运至马来西亚，投入抗疫前线使用。

完美公司董事长、马中友好协会署理会长古润金，马来西亚驻广州总领事马振财，广东省侨务办公室相关领导一同出席在广州举办的捐赠仪式。

近日，东南亚多个国家的新冠肺炎病例激增，马来西亚是其中疫情较为严重的国家之一。马振财对完美公司的爱心捐赠表示衷心感谢，他表示，这充分体现了中马两国的友好情谊，相信中国官方及民间的援助，将帮助马来西亚有力抗击疫情。

古润金表示，中马两国关系友好密切，当前，中国正积极向世界分享抗疫经验并支援防疫物资。完美公司也希望通过捐赠防疫物资，发挥企业力量，支持马来西亚战胜疫情。

他同时表示，“一带一路”倡议让中马经贸合作和文化交流更为密切，不断增进两国友谊，他对未来双方的合作发展充满信心。

2月份，古润金作为马来西亚广东会馆联合会会长，号召马来西亚各地广东会馆和乡亲们，同心协力筹集善款60万令吉，捐助广东省慈善总会，支援广东抗击新冠肺炎疫情。

面对疫情挑战，中马双方互相支持、共克时艰，传递了双方患难与共的情谊，也传递了战胜疫情的信心和力量。

(责编：刘卿、李栋)


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